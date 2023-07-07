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【貼現窗】渣打傳向貼現窗借逾31億　金管局：港元市場運作暢順、貼現窗使用未見異常

股市 11:09 2023/07/07

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半年結已過，港元需求未見減弱。金管局公布數據顯示，周三（5日）貼現窗使用量31.03億元，為5月29日以來最多。本地傳媒今引述市場消息指，周三日終結算後，是發鈔行之一渣打向金管局貼現窗拆借逾31億元隔夜流動港元資金。渣打發言人不予置評。

金管局發言人回覆指，港元市場保持運作暢順，貼現窗是金管局其中一項常設港元流動資金安排，目的是促進銀行同業支付系統暢順運作，銀行可按其運作需要使用。金管局發言人續指，未有察覺有關使用有異常之處。

相關報道引述消息指，該行借貼現窗是因為有交易對手在收市前，未有按承諾拆出資金對盤，渣打在「對不到數」下，日終結算後求助金管局貼現窗，而不是該行流動性出現問題或交易員「計錯數」。

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編輯：胡學能

港股 渣打集團（02888） 香港金融管理局
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