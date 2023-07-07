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【AI風險】OpenAI擬組專責團隊　嚴防「超級AI」失控

科技 12:15 2023/07/07

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超級AI是一種假設的AI模型，不但比最有天賦和最聰明的人類還要聰明，且能全面地擅長多個領域的專業知識。（法新社）

人工智能（AI）近年急速發展，各國政府愈來愈關注如何監管新興的AI行業，就連OpenAI行政總裁Sam Altman亦多次提出監控AI的重要性。OpenAI日前宣布正組建一個專責團隊，嚴防「超級AI」（Superintelligent AI）失控。

【網絡安全】Meta增強私隱安全工具　打擊網絡欺凌行為

超級AI是一種假設的AI模型，不但比最有天賦和最聰明的人類還要聰明，且有別於上一代模型般只擅長單一領域，而是全面地擅長多個領域的專業知識。

超級AI或10年內誕生

OpenAI認為，超級AI很可能在10年內誕生，該技術雖能幫助人類解決眾多原先需要大量資源才能解決的問題，但同時它也有反噬人類的可能，導致人類喪失主權甚至滅絕。

為防範最壞的情況發生，OpenAI正組建專責團隊管理超級AI，並由該公司首席科學家Ilya Sutskever和研究實驗室協調負責人Jan Leike共同領導。該團隊具備最高優先級，有權運用公司20%的運算資源，目標是在未來4年內解決「控制超級AI」的核心技術挑戰。

【Twitter轉會潮】Threads上線首日逾3000萬人註冊　Twitter擬起訴Meta侵權

惟該團隊亦表示，在「確保比人類更聰明的AI系統遵循人類的意圖」方面，現時還沒有合理的解決方案來引導或控制潛在的超級AI，當下人類只能通過反饋來令AI 調整生成過程，但人類無法可靠地從根源監督AI系統。

責任編輯：陳卓賢

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