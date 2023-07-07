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【美股焦點】Twitter威脅控告Meta Threads侵權、兼斥挖走其前員工　Meta否認指控

股市 11:02 2023/07/07

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【美股焦點】Twitter擬起訴Meta Threads侵權、兼斥挖走其前員工　Meta否認指控

Facebook母公司Meta（美：META）最新社交平台「Threads」昨（6日）面世，直接向Twitter競爭。不過，據外電報道，Twitter正擬起訴Threads侵權，指責Threads挖走其前員工來創建另一「抄襲」應用程序。

Meta於周四推出了Threads，首日註冊人數已超過3000萬，它希望利用旗下Instagram的數十億用戶來挑戰馬斯克（Elon Musk）的Twitter。

Twitter斥Threads盜用其商業秘密　兼挖走前員工

僅在Threads推出數小時，Twitter的律師Alex Spiro致信予Meta首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg），信中斥責Threads「故意且非法盜用Twitter的商業秘密和其他知識產權」，同時又指責Meta聘請了數十名Twitter前員工，指這些員工「曾經並繼續有權訪問Twitter的商業秘密和其他高度機密信息」。

他在信中表明，Twitter打算嚴格執行其知識產權，並要求Meta立即採取措施，停止使用任何Twitter商業秘密或其他高度機密信息。

Meta否認指控　反駁團隊並無前Twitter員工

不過，Meta發言人Andy Stone在Threads帖子中表示，Threads工程團隊中沒有人是Twitter前員工，認為Twitter的指控毫無根據。

Twitter的一位前高級員工表示，他們不知道有任何前員工在Threads工作，也不知道有任何高級人員登陸 Meta。

與此同時，Twitter持有人馬斯克在回應一條引用該侵權消息的推文時表示，「競爭很好，作弊則不然」。

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編輯：姚卓然

美股 手機Apps 科技產品 Meta 律師 馬斯克 朱克伯格 Twitter 知識產權 Facebook
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