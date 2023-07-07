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Twitter威脅告Meta Threads推出首日擁3000萬用戶

環球社會熱點 11:01 2023/07/07

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社交媒體Instagram母企Meta與Twitter打對台，推出類似功能平台「Threads」，首日開放下載已有3,000萬註冊用戶。Twitter指控Meta聘請其前任員工，威脅要控告Meta盜用商業機密。

Twitter CEO支持限閱讀帖文數 廣告投放保持穩定 【下一頁】

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）透露，Threads推出首日已有3,000萬用戶。他更打破過去11年沒有在Twitter發文的習慣，於其Twitter帳戶貼出一張蜘蛛俠對峙的圖片。

朱克伯格在Threads表示，他認為應出現一個擁有超過10億人的公共對話應用程式，Twitter有機會但未做到這一點，而他希望Threads做得到。

Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）於Twitter發帖，直言「競爭無妨，作弊不可。」（Competition is fine, cheating is not.）

Meta推新App「Threads」 明搶Twitter用戶 【下一頁】

Twitter律師施皮羅（Alex Spiro）周四（6日）致函朱克伯格，指責Meta僱用Twitter前員工，而這批員工曾經並繼續有權訪問Twitter的商業秘密或其他高度機密信息。

施皮羅表示，Twitter計劃嚴格執行其知識產權，並要求Meta立即採取措施，停止使用任何Twitter商業秘密或其他高度機密信息。

Meta發言人斯通（Andy Stone）則於Threads發文指，Threads的軟件工程團隊中並無成員曾任職Twitter，反駁Twitter的説法。

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責任編輯：鄭錦玲

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