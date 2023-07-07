【俄烏戰爭】美料援集束彈 人權組織籲停止

美國近日表明，有意向烏克蘭援助被多國禁用的武器「集束彈」（cluster bombs），預料將包括在最新一期軍事援助中。人權組織呼籲美國停止援助烏克蘭集束彈，同時要求俄羅斯停止使用。

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白宮周四（6日）表明，正「積極考慮」向烏克蘭提供集束彈。美國官員透露，最快周五（7日）新一輪援助中包括集束彈。官員聲稱，向烏提供的集束彈解至近啞彈水平，大幅降低殺傷力。

「人權觀察」（Human Rights Watch）暫代武器總監Mary Wareham指出，俄烏使用集束彈不止現時在戰爭中殺害平民，傷害恐怕更深遠，促請雙方應立即停止使用任何無差別殺害武器。

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集束彈於第二次世界大戰首次登場，可以空投或地面炮擊方式施放，內有多顆細小散彈。當接近目標時，彈內無數細小的散彈將散布四周，把破壞範圍盡量擴大。因此，集束彈被指對平民損害極嚴重。

早於2008年，超過120個國家共同簽署集束彈藥公約（Convention on Cluster Munitions），惟美國﹑烏克蘭及俄羅斯均拒絕簽署。

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責任編輯：吳漢培