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【中概股審計】美國PCAOB據報上月再派團隊來港　對網易騰訊音樂等中概股進行審計檢查

股市 10:43 2023/07/07

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【中概股審計】美國PCAOB據報上月再派團隊來港　對網易騰訊音樂等中概股進行審計檢查

彭博報道，最近數周美國審計官員對紐約上市的中概股，展開新一輪審計調查。消息指，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）上月派出一隊團隊前往香港，就部分最知名的美國上市中資企業的2022年業績報告進行審查。

涉及的中概股數目較去年第三季更多

報道引述消息人士表示，PCAOB是次審計的中概股約有十多間，包括騰訊音樂（美：TME）、滴滴、網易（美：NTES） （09999） 等，涉及的企業數目較去年第三季更多。

是次參與審計的中概股中，涉及羅兵咸永道、安永及德勤的中國分支客戶，每家會計師事務所約有3至4個客戶被PCAOB審計。

PCAOB拒絕就報道作出評論。PCAOB主席Erica Williams於5月聲明表示，當局預期審計工作會於今年繼續，希望可以對由中港會計師事務所進行審計的99%美國上市中概股，進行審計檢查工作。

報道稱，與去年首次審計檢查不同，今次會計師會盡可能提供詳情的資料予PCAOB。

相關文章：【中概股審計】中證監回應美PCAOB報告　稱發現審計缺陷有助會計師事務所整改、願共同推進審計監管合作

相關文章：【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道

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編輯：陳韻妍

美股 騰訊音樂（美：TME） 網易－S（09999） 中國概念股 網易（美：NTES） 安永 德勤 羅兵咸永道 美國上市公司 美國
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