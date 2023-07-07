▲ 【中概股審計】美國PCAOB據報上月再派團隊來港 對網易騰訊音樂等中概股進行審計檢查

彭博報道，最近數周美國審計官員對紐約上市的中概股，展開新一輪審計調查。消息指，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）上月派出一隊團隊前往香港，就部分最知名的美國上市中資企業的2022年業績報告進行審查。

涉及的中概股數目較去年第三季更多

報道引述消息人士表示，PCAOB是次審計的中概股約有十多間，包括騰訊音樂（美：TME）、滴滴、網易（美：NTES） （09999） 等，涉及的企業數目較去年第三季更多。

是次參與審計的中概股中，涉及羅兵咸永道、安永及德勤的中國分支客戶，每家會計師事務所約有3至4個客戶被PCAOB審計。

PCAOB拒絕就報道作出評論。PCAOB主席Erica Williams於5月聲明表示，當局預期審計工作會於今年繼續，希望可以對由中港會計師事務所進行審計的99%美國上市中概股，進行審計檢查工作。

報道稱，與去年首次審計檢查不同，今次會計師會盡可能提供詳情的資料予PCAOB。

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編輯：陳韻妍