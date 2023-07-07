【Twitter轉會潮】Threads上線首日逾3000萬人註冊　Twitter擬起訴Meta侵權

▲ Twitter計畫就Threads涉嫌侵權起訴Meta，聲稱Meta非法盜用該公司的商業機密。（法新社）

Meta新平台「Threads」昨（6日）正式上線，首日更錄得超過3,000萬人註冊，當中包括不少名人和知名品牌進駐。與此同時，Twitter亦計畫就Threads涉嫌侵權起訴Meta，聲稱Meta非法盜用該公司的商業機密。

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據科技媒體《Semafor》報道，Twitter律師Alex Spiro向Meta行政總裁Mark Zuckerberg發律師信，指控Meta「故意地非法盜用Twitter的商業秘密和其他知識產權」。

Twitter指責Meta非法挖走數十名該公司的員工，當中包括工程師、產品經理和設計師等高級職員。由於這些前Twitter員工曾有權存取Twitter的商業機密和其他高度機密訊息，因此Twitter認為他們不當地保留了Twitter文檔和電子設備，而Meta正是利用這一點，加快開發Threads應用程式。

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Twitter強調，Meta的行為已違反雙方之間的協議，損害Twitter的商業利益和創新能力，因此將採取法律行動，保護其知識產權和人才資源。

責任編輯：陳卓賢

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