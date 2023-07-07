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【新股IPO】華潤怡寶據報最快年內上市　集資或達78億元

新股IPO 10:05 2023/07/07

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【新股IPO】華潤怡寶據報最快年內上市　集資或達78億元

據《彭博》引述知情人士表示，華潤已挑選銀行籌備旗下瓶裝水子公司華潤怡寶在港上市，其IPO募資規模可能在10億美元（約78.2億元）。

知情人士表示，華潤集團正在與美國銀行和中銀國際合作，籌備華潤怡寶上市事宜，而中信證券和瑞銀也在安排行之列，預料最早可能在今年進行上市。

同時，知情人士又指，相關磋商仍在進行中，IPO規模、時間和銀行名單等細節仍可能會調整。中信證券代表不予置評，美國銀行、中銀國際、華潤和瑞銀的代表沒有立即回覆置評請求。

怡寶的前身為1984年成立的中國龍環（蛇口）有限公司。公司1990年推出同名瓶裝飲用水。其網站顯示，公司還生產午後奶茶、火咖等產品。

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編輯：姚卓然

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