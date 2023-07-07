▲ 【HSBC滙豐】英國FCA促請滙豐在內9家銀行盡快調高存息 將對任何明顯拖延行為作出警惕

英國金融行為監管局（FCA）與HSBC滙豐 （00005） 、巴克萊、萊斯銀行及NatWest等9家銀行會面後，促請銀行加快調整存款息率，並稱當局不能替銀行訂立存款利率，口徑較日前明顯緩和。

FCA主席Harriett Baldwin表示，雖然很高興聽到銀行認識到採取進一步行動的需要，但現在是時間加速有關行動了，當局正密切關注事態發展，並會對任何明顯的拖延行為作出特別警惕。

英國儲蓄市場競爭激烈

英國財相侯俊偉曾指，銀行調高存息的動力太慢。銀行游說團隊UK Finance行政總裁David Posting認為，英國的儲蓄市場競爭激烈，銀行需要為存戶提供不同選擇。

面對生活成本上升，英國政客及消費者團體均要求已調升按揭利率的英國銀行，盡快向存戶提高息率。

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編輯：陳韻妍