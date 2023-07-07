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【港股市況】阿里巴巴升近1%　小鵬汽車回吐3%　恒指低開97點（不斷更新）

股市 09:59 2023/07/07

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港股市況不斷更新

美國就業市場數據強勁，強化繼續加息預期，美股下跌，港股今早低近100點。阿里巴巴 （09988） 逆市升近1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%，小鵬汽車 （09868） 回吐3%，恒指低開97點，開報18435點，科指跌0.8%，報3915點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

即市走勢︰

【09：58】新奧能源 （02688） 早段跌逾6%，低見85.65元，暫為跌幅最大藍籌。

【09：50】中國石墨 （02237） 挫逾23%，低見0.96元。

【09：39】港股初段跌近200點，報18339點，跌193點，科指跌1.9%，報3873點。

【09：36】中遠海能 （01138） 發盈喜，股價逆市升近3%，早段高見8.93元。中遠海能預期上半年錄得歸屬於公司擁有人的淨溢利約26.5億元人民幣，按年增長約近14倍。

【盈喜盈警】中遠海能多賺14倍　一文看清上半年盈警盈喜（不斷更新）

【09：34】惠理 （00806） 跌近2%，開市後初段成交達2.8億元。

【09：32】華寶國際 （00336） 股價逆市升6%，高見3.37元。

【華寶國際336】華寶國際副CFO蔡文霞被廉署拘捕後獲釋　香港辦公室被搜查

【09：31】擬再派特息的華晨中國 （01114） ，股價今早再升逾3%，早段高見3.9元。

【09：24】吉利 （00175） 逆市靠穩，高開0.4%。

【吉利175】吉利汽車6月總銷量增9%　上半年銷量累升13%

【09：22】阿里巴巴 （09988） 逆市升近1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%，小鵬汽車 （09868） 回吐3%，恒指低開97點，開報18435點，科指跌0.8%，報3915點。

【09：13】期指開報18415點，跌127點。

【09：00】【中美關係】耶倫周五將先後與劉鶴及國務院總理李強會面（附日程表）

【08：52】首鋼資源 （00639） 今早短暫停牌。

【08：46】恒指黑期跌約157點，報18348點。道指期貨跌9點，報34122點。

【08：12】【內房股】綠城管理上半年新拓代建項目代建費料增26%　四日後除淨共派0.38元人幣

【07：45】【AI浪潮】中軟國際AI應用平台JointPilot面向政企客戶　助HR大幅提升招聘效率

【07：47【新股IPO】慧居科技2481超額認購0.5倍　一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】港股為何大跌？美元及美債息罕有走勢脫鈎︱Asia miles飛行獎勵換經濟艙機票「短加長減」

【07：45】港股ADR收報18409點，跌123點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報61.01元，較港收市價高0.01元。騰訊 （00700） ADR折合報322.19元，較港收市價低4.61元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.98元，較港收市價高0.48元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美國最新公布的就業市場數據強勁，強化聯儲局將繼續加息的預期，市場避險情緒升溫，道指跌366點或1.1%，報33922點；標指跌35點或0.8%，報4411點；納指跌112點或0.8%，報13679點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌107點　阿里美股較港倒升（不斷更新）

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