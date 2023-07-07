【恒指夜期+北水】北水錄近42億元淨流出　買騰訊美團大手沽指數ETF　恒指夜期升40點（不斷更新）

恒指錄三連跌，北水淨流入勢頭亦同樣終止，全日走資近42億元。資金主力買騰訊控股 （00700） ，全日錄7.7億元淨流入，美團 （03690） 及小鵬汽車 （09868） 分別錄2.7及1.5億元淨流入；淨流出方面，北水大手沽指數ETF，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別走資28.1及26.6億元，南方恒生科技ETF （03033） 亦有5.7億元淨流出。

恒指夜期升40點，報18408點。

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阿里巴巴逆市升3%藍籌最強 李寧、領展破底 恒指反覆跌167點

美國就業市場數據強勁，強化繼續加息預期，美股下跌，港股再跌逾100點。恒指低開97點，早市曾跌最多253點，低見18279點。螞蟻集團罰款據報至少80億元人民幣，阿里巴巴 （09988） 午後曾抽升6%，大市一度轉升，其後再度向下。恒指跌167點，收報18365點，成交994.6億元。科指跌1.2%，報3901點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%。李寧 （02331） 跌逾4%，領展 （00823） 跌3%，兩股齊齊破底。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜939】摩通降建行目標價至6.7元反映除淨 維持「增持」評級

【大行報告｜HSBC】高盛料港銀淨息差受惠於港元拆息上升 重申買入滙豐、中銀

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：40】北水錄近42億元淨流出，買騰訊美團大手沽指數ETF，恒指夜期升40點。

【16：10】阿里巴巴 （09988） 逆市造好，股價升逾3%。李寧 （02331） 跌逾4%，領展 （00823） 跌3%，齊齊破底，恒指跌167點，收報18365點，成交994.6億元。科指跌1.2%，報3901點。

【16：00】恒指U盤前跌160點，報18372點。

【15：46】【內銀股】官媒發文批高盛內銀研報 指誤讀中資銀行基本面不可取

【15：43】浙江世寶 （01057） 尾市跌2成，低見2.2元。

【15：23】港股尾市跌約162點，報18370點，科指跌1.2%，報3902點。

【15：18】【AI浪潮】京東7.13日發布「言犀」大模型 何曉冬：大模型訓練兩個月成本料在幾千萬人幣

【15：06】中鋁國際 （02068） 逆市升逾4%，中鋁 （02600） 升近3%。

【14：52】領展 （00823） 最新跌逾3%，破底低見41.9元。

【14：26】恒指跌幅再度擴大至約150點，報18383點，科指跌1.2%，報3900點。午後曾升6%，高見86.7元的阿里巴巴 （09988） ，最新升逾3%。

【13：21】大市一度轉升，最新跌約14點。

【13：12】阿里巴巴 （09988） 升逾5%，高見86.4元。

【螞蟻整改】螞蟻集團罰款額據報至少80億元人民幣、最早周五公布結果

【13：10】阿里巴巴 （09988） 最新升逾4%，高見85.45元。大市跌幅收窄至80點。科指0.7%。

【13：04】阿里巴巴 （09988） 短綫拉升，最新升逾2%，高見83.85元。

【13：00】港股午後初段跌約175點，報18358點，科指跌1.7%，報3880點。

【12：00】恒生指數半日跌191點，報18341點，成交452.5億元。科指跌近2%，報3870點。ATM個別發展，其中阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%。李寧 （02331） 跌近4%破底，領展 （0823） 跌逾2%破底，小鵬汽車 （09868） 股價回吐逾5%。

【11：42】香港科技探索 （01137） 靠穩升0.2%，高見4.52元。

【香港科技探索】HKTVmall 6月商品交易額按年增11%

【11：40】【港元拆息】美國11月加息預期升溫 中長線HIBOR上升

【11：34】【商湯20】商湯發布升級版「書生通用大模型體系」 結合三大基礎模型

【11：31】上證半日跌0.4%，深證跌0.8%，創業板指跌0.9%。

【11：22】阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%，高見83.15元。

【11：12】【貼現窗】渣打傳向金管局貼現窗借逾31億 發言人：不予置評

【11：05】【新股IPO】臨床試驗服務提供商昆翎擬明年在港上市 集資數億美元

【11：02】恒指跌幅略收窄，報18352點，跌180點，科指跌1.6%，報3884點。

【10：45】【中概股審計】美國PCAOB據報上月再派團隊來港 對網易騰訊音樂等中概股進行審計檢查

【10：41】恒指最新跌約250點，報18283點，科指跌2.1%，報3865點。

【10：23】李寧 （02331） 跌近4%，破底低見38.6元，安踏 （02020） 跌近2%，特步 （01368） 跌逾1%。

【10：14】阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩升0.3%，騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 、京東 （09618） 、小米 （1810） 、百度 （09888） 跌逾2%，快手 （01024） 跌逾5%，嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾3%。

【10：07】港交所 （00388） 跌近3%，低見281.4元。港交所6月證券市場每日平均成交額998億元，按月跌1.3%。

【10：07】【新股IPO】華潤怡寶據報最快年內上市 集資或達78億元

【10：04】小鵬汽車 （09868） 跌逾5%，蔚來 （09866） 跌近5%，理想汽車 （02015） 跌近2%。

【09：58】新奧能源 （02688） 早段跌逾6%，低見85.65元，暫為跌幅最大藍籌。

【09：50】中國石墨 （02237） 挫逾23%，低見0.96元。

【09：39】港股初段跌近200點，報18339點，跌193點，科指跌1.9%，報3873點。

【09：36】中遠海能 （01138） 發盈喜，股價逆市升近3%，早段高見8.93元。中遠海能預期上半年錄得歸屬於公司擁有人的淨溢利約26.5億元人民幣，按年增長約近14倍。

【盈喜盈警】中遠海能多賺14倍 一文看清上半年盈警盈喜（不斷更新）

【09：34】惠理 （00806） 跌近2%，開市後初段成交達2.8億元。

【09：32】華寶國際 （00336） 股價逆市升6%，高見3.37元。

【華寶國際336】華寶國際副CFO蔡文霞被廉署拘捕後獲釋 香港辦公室被搜查

【09：31】擬再派特息的華晨中國 （01114） ，股價今早再升逾3%，早段高見3.9元。

【09：24】吉利 （00175） 逆市靠穩，高開0.4%。

【吉利175】吉利汽車6月總銷量增9% 上半年銷量累升13%

【09：22】阿里巴巴 （09988） 逆市升近1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%，小鵬汽車 （09868） 回吐3%，恒指低開97點，開報18435點，科指跌0.8%，報3915點。

【09：13】期指開報18415點，跌127點。

【09：00】【中美關係】耶倫周五將先後與劉鶴及國務院總理李強會面（附日程表）

【08：52】首鋼資源 （00639） 今早短暫停牌。

【08：46】恒指黑期跌約157點，報18348點。道指期貨跌9點，報34122點。

【08：12】【內房股】綠城管理上半年新拓代建項目代建費料增26% 四日後除淨共派0.38元人幣

【07：45】【AI浪潮】中軟國際AI應用平台JointPilot面向政企客戶 助HR大幅提升招聘效率

【07：47【新股IPO】慧居科技2481超額認購0.5倍 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】港股為何大跌？美元及美債息罕有走勢脫鈎︱Asia miles飛行獎勵換經濟艙機票「短加長減」

【07：45】港股ADR收報18409點，跌123點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報61.01元，較港收市價高0.01元。騰訊 （00700） ADR折合報322.19元，較港收市價低4.61元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.98元，較港收市價高0.48元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國最新公布的就業市場數據強勁，強化聯儲局將繼續加息的預期，市場避險情緒升溫，道指跌366點或1.1%，報33922點；標指跌35點或0.8%，報4411點；納指跌112點或0.8%，報13679點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌107點 阿里美股較港倒升（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】東亞銀行、青島啤酒、浙江世寶

責任編輯︰梁浩碩