【日圓走勢】日央副行長稱繼續YCC　「日圓先生」榊原英資︰日圓或失守160、兌港元跌穿5算

▲ 【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資︰美日貨幣政策分化 日圓或跌穿160

日本央行副行長內田新一據報表示，央行將從維持超寬鬆貨幣條件的角度出發，維持其孳息率曲線控制（YCC）政策。日媒引述內田回應會否可能修改央行對長期利率設定上限時表示，「我們希望從如何維持寬鬆貨幣條件的角度做出決定，同時考慮到（政策）對金融中介和市場功能的影響」。

日本與美國貨幣政策日益分化，有「日圓先生」之稱的榊原英資（Eisuke Sakakibara）認為，日圓有可能跌破去年觸及的逾30年低點，可能在明年兌每美元跌穿160，意味每百日圓兌港元將失守5算，約見4.88水平。日圓兌每美元滙價最新報約143.07水平，每百日圓兌港元約5.47算。

日本通脹率已連續一年多超過2%的目標，市場多月以來猜測央行將調整其把短期利率目標維持在負0.1%左右、10年期債券孳息率目標維持在0%左右的政策。據日媒報道，內田排除了提前結束短期負利率的可能性，稱任何此類舉動都相當於加息0.1%，而且鑑於目前經濟狀況，這是不合適。內田表示，日本央行承認YCC帶來副作用，例如對市場功能的影響，但在最近企業工資和薪酬出現變化的跡象下，央行必須支持經濟的發展。

內田指出，如果政策轉變過早，錯失實現2%目標的機會，其風險要大於政策收緊過晚，讓通脹率繼續高於2%。

日圓可能從當前水平下跌逾10%

榊原英資表示，由於日本央行堅持超寬鬆政策，至於美國聯儲局持續加息，以壓抑通脹，日圓可能從當前水平下跌逾10%。當在160水平，日本當局可能傾向於出手干預以支持日圓匯率。

榊原英資去年準確預測日圓跌到150，他表示，日圓可能繼續下跌，直到日本央行收緊貨幣政策。他指，日本經濟如像預期那樣變得過熱，日本央行明年可能會收緊政策，取消負利率政策並放棄殖利率曲線控制政策。

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責任編輯︰梁浩碩