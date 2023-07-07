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【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資︰美日貨幣政策分化　日圓或跌穿160

宏觀解讀 08:14 2023/07/07

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【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資︰美日貨幣政策分化　日圓或跌穿160

日本與美國貨幣政策日益分化，有「日圓先生」之稱的榊原英資（Eisuke Sakakibara）認為，日圓有可能跌破去年觸及的逾30年低點，可能在明年跌穿160。日圓兌美元滙價最新報約144水平。

榊原英資表示，由於日本央行堅持超寬鬆政策，至於美國聯儲局持續加息，以壓抑通脹，日圓可能從當前水平下跌逾10%。當在160水平，日本當局可能傾向於出手干預以支持日圓匯率。

榊原英資去年準確預測日圓跌到150，他表示，日圓可能繼續下跌，直到日本央行收緊貨幣政策。他指，日本經濟如像預期那樣變得過熱，日本央行明年可能會收緊政策，取消負利率政策並放棄殖利率曲線控制政策。

【日圓走勢】日圓跌穿145、兌港元見5.4算　接近去年日本首次干預水平　鈴木俊一：政府將對匯率過度波動採取措施

【日圓走勢】渣打梁振輝：未來6至12個月日圓料升一成　每百日圓兌港元將重回6算

【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資料日本央行第四季加息　日圓屆時或升至120、兌港元見6.5算

責任編輯︰梁浩碩

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