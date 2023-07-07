【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資︰美日貨幣政策分化　日圓或失守160、兌港元跌穿5算

▲ 【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資︰美日貨幣政策分化 日圓或跌穿160

日本與美國貨幣政策日益分化，有「日圓先生」之稱的榊原英資（Eisuke Sakakibara）認為，日圓有可能跌破去年觸及的逾30年低點，可能在明年兌每美元跌穿160，意味每百日圓兌港元將失守5算，約見4.88水平。日圓兌每美元滙價最新報約144水平，每百日圓兌港元約5.42算。

日圓可能從當前水平下跌逾10%

榊原英資表示，由於日本央行堅持超寬鬆政策，至於美國聯儲局持續加息，以壓抑通脹，日圓可能從當前水平下跌逾10%。當在160水平，日本當局可能傾向於出手干預以支持日圓匯率。

榊原英資去年準確預測日圓跌到150，他表示，日圓可能繼續下跌，直到日本央行收緊貨幣政策。他指，日本經濟如像預期那樣變得過熱，日本央行明年可能會收緊政策，取消負利率政策並放棄殖利率曲線控制政策。

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責任編輯︰梁浩碩