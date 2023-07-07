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【AI浪潮】中軟國際AI應用平台JointPilot面向政企客戶　助HR大幅提升招聘效率

股市 07:52 2023/07/07

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【AI浪潮】中軟國際AI應用平台JointPilot面向政企客戶　助HR大幅提升招聘效率

中軟國際 （00354） 近日正式發佈解放號JointPilot（靈析）人工智能應用平台，面向政企客戶提供模型引入與落地部署、應用生成、應用運行和管理、行業應用支持、領域知識治理、安全合規和開發者生態運營等服務能力， 旨在為政企客戶提供全方位的人工智能解決方案。

公司指，由於大模型本身存在不掌握本地和實時數據、推理局限在常識範圍、本地部署成本高等缺陷，制約了大模型在千行百業的落地，這些空白需要通過prompt、fine tuning、plugin的生態位去填補，中軟國際站在生態位補足大模型能力，助力後大模型時代創新發展。

中軟國際表示高度重視利用AIGC對銷售、HR、財經等高頻工作場景進行AI化， 以提升產能降低管理成本。本次發佈的JointPilot HR招聘助手就是基於真實工作場景開發，實現了簡歷智能篩選、快速精準推送、面試評價生成等功能，能夠幫助HR大幅提升招聘效率。

目前JointPilot library中已經沉澱了上百個PBC，既應用於信息收集、文檔識讀、營銷文案等通用場景，也在城市治理、智慧採購、數字港口等行業場景的應用開發中被調用。

基於PBC化提供的共性能力配套服務，JointPilot還能夠幫助客戶建設共性能力管理體系、基於共性能力識別╱復用對新建IT項目的技術評審、共性能力使用效果評價、以及共性能力管理平台，優化政企客戶IT投資，提升IT資產復用水平。

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編輯：姚卓然

 

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