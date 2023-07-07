▲ 【新股IPO】慧居科技2481超額認購0.5倍 一手中籤率100%（附分配結果連結）

慧居科技 （02481） 公布招股結果。供熱服務商慧居科技以每股3.6元定價，為招股價範圍3至4.2元的中間定價，集資淨額1.88億元，一手中籤率100%，人人有份。慧居科技將於7月10日掛牌。【分配結果連結】

慧居科技於香港發售部分共錄得1373人認購，超額認購0.54倍，國際發售部分超額認購0.35倍。

集團預期集資額50%將作蘭州新區供熱調峰鍋爐建設項目，料2023至2024年度供熱服務期前完成；40%建設一級輸配管網及供熱服務設施、採購供熱經營的相關設備及裝置以及新密供熱準備及擴展項目，料11月前完成；以及10%為一般營運資金。

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責任編輯︰梁浩碩