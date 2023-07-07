  • 30°C
香港時間 : 2023707日 (週五) 08:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】慧居科技2481超額認購0.5倍　一手中籤率100%（附分配結果連結）

新股IPO 07:47 2023/07/07

分享：

分享：

【新股IPO】慧居科技2481超額認購0.5倍　一手中籤率100%（附分配結果連結）

慧居科技 （02481） 公布招股結果。供熱服務商慧居科技以每股3.6元定價，為招股價範圍3至4.2元的中間定價，集資淨額1.88億元，一手中籤率100%，人人有份。慧居科技將於7月10日掛牌。【分配結果連結】

慧居科技於香港發售部分共錄得1373人認購，超額認購0.54倍，國際發售部分超額認購0.35倍。

集團預期集資額50%將作蘭州新區供熱調峰鍋爐建設項目，料2023至2024年度供熱服務期前完成；40%建設一級輸配管網及供熱服務設施、採購供熱經營的相關設備及裝置以及新密供熱準備及擴展項目，料11月前完成；以及10%為一般營運資金。

【新股IPO】KEEP健身平台3650傳以28.92元下限定價　集資3億

【新股IPO】畢馬威料下半年將有5至10家特專科技公司透過18C申請上市

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】ESG強積金攻略（下）盤點ESG強積金注意事項 專家：XX回報更佳 立即收看

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO 慧居科技（02481）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【AI浪潮】中軟國際AI應用平台JointPilot面向政企客戶　助HR大幅提升招聘效率

下一篇文章

【Morning精點】港股為何大跌？美元及美債息罕有走勢脫鈎︱Asia miles飛行獎勵換經濟艙機票「短加長減」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒生指數】港股為何大跌？美元及美債息罕有走勢脫鈎
【恒生指數】港股為何大跌？美元及美債息罕有走勢脫鈎
【美國經濟數據】美國6月ADP就業人數增加49.7萬　30年按揭利率驚聞7厘│首領失業救濟金人數回升至24.8萬
【美國經濟數據】美國6月ADP就業人數增加49.7萬　30年按揭利率驚聞7厘│首領失業救濟金人數回升至24.8萬
【飛行里數】Asia miles飛行獎勵換經濟艙機票「短加長減」　換日本機票的里數增2500里　新制何時生效？（附表）
【飛行里數】Asia miles飛行獎勵換經濟艙機票「短加長減」　換日本機票的里數增2500里　新制何時生效？（附表）
【美股收市】美就業強勁憂儲局進一步緊縮 道指收跌366點　長債息升破4厘（不斷更新）
【美股收市】美就業強勁憂儲局進一步緊縮 道指收跌366點　長債息升破4厘（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌107點　阿里美股較港倒升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌107點　阿里美股較港倒升（不斷更新）
【日本股市】日本股市4萬點？　分析師：日本央行不想30年後再製造泡沫
【日本股市】日本股市4萬點？　分析師：日本央行不想30年後再製造泡沫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款