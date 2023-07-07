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【新股IPO】慧居科技2481暗盤收報3.49元 低上市價3.1% 一手蝕110元
新股IPO 20:01 2023/07/07
供熱服務商慧居科技 （新上市編號：02481） 下周一掛牌，周五收市後暗盤交易表現偏軟。慧居科技在輝立暗盤成交較活躍，收報3.49元，較上市價3.6元低3.1%，成交187萬股。不計手續費，認購慧居科技的投資者每手（1000股）帳面蝕110元。
慧居科技衽富途暗盤收報3.51元，較招股價低2.5%，成交44.2萬股。耀才暗盤收報3.55元，低1.39%，成交9000股。
慧居科技發行約7560萬股，每股定價3.6元，為招股價範圍的中間定價，預計周一（10日）正式上市。
【新股IPO】慧居科技2481超額認購0.5倍 一手中籤率100%（附分配結果連結）
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