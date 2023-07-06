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【大行點睇】時富：業務分布平均穩健 中銀香港目標上望28元

股樓投資 22:50 2023/07/06

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時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，根據財報截至2022年底，中銀香港(02388)各業務發展分布平均穩健，其中財富管理業務毛利率和淨利率較高，增長潛力巨大。另外，公司淨利潤為271億元，比去年增長18%，過去兩年業務增長水平保持穩健。

當中零售銀行業務收入為178億元，佔總收入26%；商業銀行業務收入為170億元，佔總收入24.9%；財富管理業務收入為174億元，佔總收入25.5%；保險業務收入為161億元，佔總收入23.6%。

根據多因數模式分析，中銀香港的營業收入增長率、淨利潤增長率、股息支付率和經濟增長對股價有正相關影響，而資產負債率和資本支出則出現負相關影響。其中股息支付率和經濟增長對股價影響較大。

假設2023年度公司每股收益預測為3.2港元，並預期其在港財富管理市場繼續擴大，估值將達8至9倍PE，目標價介乎25.6至28元。投資者應注意其業務組合和定位，把握機會。
 

延伸閱讀：【大行點睇】各大券商對太古賣可樂點睇？  呢間行轉軚上調評級至買入  目標價睇68元【見下頁

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記者：李兆明

 

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