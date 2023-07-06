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【儲局官員】洛根：聯儲局需要推行更多緊縮政策　對加息滯後效應影響存疑

股市 22:48 2023/07/06

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達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）指，為實現聯邦公開市場委員會（FOMC）的目標，需要推行更多緊縮政策，暗示聯儲局可能有必要進一步加息。她對於通脹是否能夠迅速降溫非常擔憂，同時對加息滯後效應的影響抱懷疑態度。

洛根指，低估通脹並沒有減弱緊縮進程的影響，最重要的仍是聯儲局不要停止縮表進程，指當局有相當長時間的空間，以縮減資產負債表。

她又稱未感覺到前景變化會帶來更大的金融穩定問題。然而，有一些關於增長速度的快慢問題，可能會帶來風險，尤其是在發生重大轉變時。因此，當金融穩定性出現大幅的不確定性和前景變動時，認為投資者會或多或少地會管理好他們的風險頭寸。

此外，洛根又提到銀行系統總括而言非常強大，並且具備充足的流動性和資本。表示對最近的銀行壓力表現感到驚訝。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 加息 縮表 美國聯儲局 通脹
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