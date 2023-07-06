▲ 【大行報告】大摩料微軟靠AI多賺900億美元 上調目標價24%至415美元

微軟早前向OpenAI注資數十億美元，加強雙方合作關係，摩根士丹利發表報告指，生成式人工智能（Generative AI）助微軟在企業軟件領域維持最強地位，並認爲AI在2025財年可帶來高達900億美元收益，故此上調微軟目標價23.8%至415美元，繼續成為該行在大型軟件公司中的首選。

微軟逆市造好，升0.2%，暫報338.2美元。

大摩指，微軟正考慮使用OpenAI技術對Office應用程序進行全面改造，包括Excel、PowerPoint、Outlook和Word等應用程序，令這些軟件實現全面自動化，加上又採取可快速響應需求變化的商業模式，認為將在2025財年可帶來高達900億美元的增量機會。

大摩續指，儘管集團股價年内上漲41%，但估值仍屬合理，而被用作衡量成長型股票的指標本益成長比（Price / Earnings to Growth Ratio）則仍處於歷史平均水平。

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記者：伍鍵文