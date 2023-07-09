【宏觀術數@iM網欄】風水補救有建議 農曆六月己未土旺易破財

近幾期嘗試從術數多角度分析過夏至星盤與和九運交接期間一些啟示，當中農曆六月重點遇上流年的貪狼化忌會流月文曲化忌，容易引起投機或賭博輸錢，配合流年基調帶有橫發橫破的偏財性質，如果上半年已有意料中好收益的朋友，於月份便特別要小心，贏輸容易逆轉。

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剛好近日新聞報導財金專家和KOL們給人冒名在社交媒體開post吸引讀者加入群組，更甚者有電騙黨使用人工智能（AI）的深偽（deepfake）技術，冒充受害人或化身（變面）成銀行CEO詐騙投資，甚至勒索。諸如此類的事情已不止吸引流量而是會帶來實際損失，似乎符合農曆六月己未月文曲忌星帶斯騙性的特性。筆者在上期提及農曆六月專家之言亦要小心判斷時，也始料未及已涉及人工智能的「假專家」甚為新奇事物，現代瞬息萬變當中演繹易象變化總是學海無涯。

宏觀大局勢以外，下半年個人運勢又有何留意呢？既然上期談過農曆己未六月小心破財，到底那些人需要特別留意呢？風水又有否幫助方法？

今期試以稍深入的五行陰陽作分析。今歲流年癸卯，天干屬水，地支屬木，基本解釋是水生木；不過若以五行再配合陰陽，每組天干地支（干支）都會有獨特的組合。如今年癸水是陰性的水和地支卯木另有一重關係，稱作「長生十二神」的「死」，表示癸水處身的較弱易受傷的情況，特別是原命局或運程本身再有刑剋就更為明顯和嚴重，若果代入個人命局就是癸水所代表的事物或六親人物都容易出現變化或問題，如損失或離去之類。雖說八字命局仍有喜忌之分別，但某個五行若受損較嚴重還是易失平衡的。

八字命理以出生日的天干視作自身，去計算其他五行所代表的人和事。例如八字日元屬土的朋友癸水為財星，特別是己土日元的人，癸水為偏財，原局和運限稍加剋洩，便容易出現上述的破財或投資失誤的情況。若於六親則代表父親或男性的女伴等，筆者本擬列表說明惟怕太理論性，還是建議解救方案更為實用。若果日元屬其他五行，所代表事物和人倫略有不同，惟若果水太弱和受傷則仍非吉象，西曆7月7日（小暑節）己未月開始，己未這個干支組合是「自坐羊刃」代表土氣極旺，再加上地支的組合會使力量比前一個月強橫。五行又以水為智慧、溝通和流動性，決定出錯又正好符合「文曲化忌」的特性。

若果命局水為財星或因水元素受傷而感諸般不順者，其中改善方案可以考慮於稍為「補水」加強 ，待至西曆8月立秋後庚申和9月辛酉金氣入局便易會有所舒緩。最簡單方式一般朋友容易想到多穿黑色或深藍色衣物，但是實際作用又真的不大。若能配合玄空風水才能較為明顯，於家居西南放置黑色或藍色地氈，甚或小盆水種種物（配合原局較佳），既能帶動流年吉星及元運零正，若值家居門向於此方位，更對事業和文書和學術或聲名相關者有利，適當使用於流月自有作用作大家參考。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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