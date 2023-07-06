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外區客863萬買碧海藍天兩房　原業主持貨三年多轉手蝕7萬

股樓投資 21:33 2023/07/06

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香港置業曾家輝表示，長沙灣碧海藍天6座中層D室，實用面積約505平方呎，屬兩房間隔，向東北望開揚園景。曾家輝稱，單位以920萬元放盤約2個月後吸引外區客洽詢，雙方經議價後，業主最終決定減價57萬元，以約863萬元成交，實用呎價約17,089元。據悉，新買家為首置客，心儀單位間隔實用，而且有裝潢，故睇樓1次後即決定入市。

資料顯示，業主於2019年11月以約870萬元購入上述單位，是次轉手帳面虧損約7萬元。

延伸閱讀【多圖】滙都示範單位陪你睇 為年輕家庭提供綠意生活 【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 香港置業 長沙灣 碧海藍天

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