【戶戶送調查】逾八成受訪者成為戶戶送外送專員因工作有彈性 一半受訪者只視為副業

戶戶送周一（7月3日）公佈最新關於戶戶送外送專員的個人調查，結果顯示近半外送專員認為賺取額外收入和工作彈性是從事外送工作的兩大推動力；工作彈性、方便和賺取收入的機會為外送專員與戶戶送合作的主要原因；超過一半人不只與戶戶送合作，一半人有全職工作。調查於4月進行，共訪問1,792名戶戶送外送專員，以協助公司進一步了解員工需要和期望。

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調查顯示，外送工作的工作彈性及所帶來的額外收入對外送專員最具吸引力。當外送專員選擇與哪些外送服務平台合作時，受訪者最關心的是靈活工時（48％），其次為賺取收入的潛力（32％）以及即時支付的選項（14％）。據戶戶送數據顯示，近一半（46％）的外送專員平均每週在美食及生活百貨外送服務平台工作時間不到10小時，反映外送專員的工作頻率不高，並且工作時間靈活，從事外送服務主要為賺取額外收入。而近一半人（49％）表示，增加收入來源為他們從事外送工作的動力。另外，不少學生和家庭主婦希望賺取額外收入的同時，能夠平衡生活上其他需要，例如工作和學習（20％）以及照顧父母、孩子或其他家庭成員（17％）。對於厭倦了傳統就業架構的人而言，外送工作帶來的新收入機會具有一定吸引力，並為失業人士（15％）提供了緩衝時間，協助他們渡過經濟不景下的挑戰。

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疫情期間令外送服務需求增加，同時部份外送專員要應付經濟負擔，促使超過三分之二（68％）受訪者於過去三年內開始與美食及生活百貨外送服務平台合作。大部分受訪者表示，從外送工作中賺取的收入有助補貼其整體收入，並有一半受訪者目前有一份全職工作。超過一半的受訪者（56％）表示，不足一半的收入來自美食及生活百貨外送工作，超過三分之一人甚至（37％）表示，他們少於四分之一的收入來自外送工作。

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調查亦顯示，除了方便和彈性工作模式外，外送專員亦感受到戶戶送對他們的支持及關心。大部分（88％）受訪者表示，當他們在外送工作中遇到問題時，會直接與戶戶送平台聯繫，而大多數（87％）對平台的回應感到滿意。戶戶送是本港首間為外送專員提供免費個人意外保險的外送服務平台。安全保障對外送專員而言十分重要，31％的受訪者認為，相比起其他福利，如技能提升機會（11％）、一般外送專員支援（23％）等，個人意外保險是他們最爲重視的。而戶戶送最近提升了其外送專員保險計劃，更全面保障外送專員。

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戶戶送香港區總經理許志賢表示：「外送專員是戶戶送的重要夥伴，我們致力與他們合作，為顧客提供最佳的美食和服務。爲了解外送專員的取態及工作所需，我們經常與他們保持緊密聯繫，並根據他們的意見提供適切支援。不少外送專員向我們反映，他們享受外送工作的彈性模式，同時能夠賺取額外收入。有見及此，我們的團隊一直積極提升外送專員的福利，並提供他們享受的工作彈性、保障及賺取收入的機會。」

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