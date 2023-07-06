▲ 【香港科技探索】HKTVmall 6月商品交易額按年增11%

香港網購平台 HKTVmall 母企香港科技探索 （01137） 公布6月營運數據，單月訂單總商品交易額約6.86億元，按年增11.4%，按月則從上月7.17億元高位回落4.3%。HKTVmall 6月份平均每日訂單總商品交易額約2290萬元，按年增11.7%，按月跌0.9%。

香港科技探索指出，6月份HKTVmall平均每日訂單數量為4.93萬張，按年增6.3%；平均訂單值為464元，按年增5%；於HKTVmall 購物的獨立客戶數目達57.5萬人，按年增11.9%；每月活躍應用程式使用者為158.1萬元，按年增8.5%。

月份 期內總商品交易額（元） 按年變化 1 6.64億 -5.0% 2 6.21億 -27.3% 3 6.91億 -3.8% 4 6.49億 -5.5% 5 7.17億 +17.0% 6 6.86億 +11.4%

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記者：宋佩恩