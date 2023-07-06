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【香港科技探索】HKTVmall 6月商品交易額按年增11%
股市 21:19 2023/07/06
香港網購平台 HKTVmall 母企香港科技探索 （01137） 公布6月營運數據，單月訂單總商品交易額約6.86億元，按年增11.4%，按月則從上月7.17億元高位回落4.3%。HKTVmall 6月份平均每日訂單總商品交易額約2290萬元，按年增11.7%，按月跌0.9%。
香港科技探索指出，6月份HKTVmall平均每日訂單數量為4.93萬張，按年增6.3%；平均訂單值為464元，按年增5%；於HKTVmall 購物的獨立客戶數目達57.5萬人，按年增11.9%；每月活躍應用程式使用者為158.1萬元，按年增8.5%。
|月份
|期內總商品交易額（元）
|按年變化
|1
|6.64億
|-5.0%
|2
|6.21億
|-27.3%
|3
|6.91億
|-3.8%
|4
|6.49億
|-5.5%
|5
|7.17億
|+17.0%
|6
|6.86億
|+11.4%
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記者：宋佩恩
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