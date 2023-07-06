【搜游食誌@iM網欄】街坊生活情懷 社區本土飲茶文化

現在市場上的點心店算是傳統茶樓的變奏版，如大家留意自己的社區，其實總有一家舊式，甚至殘舊、裝修過時的茶居仍在經營，何解？一、經營者對老店的不捨，二、食客持續支持。這些舊式茶居，價格都非常相宜，食物味道雖然好一般，相熟顧客是細味著「回味過去」，那股味道不是米芝蓮星級廚師可烹調出來的。

▲ 煎蠔餅是潮州的家常菜，炸得香酥可口，可惜蠔仔太細，食得不夠爽。

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周一整天在港島西及荃灣西工作，驟晴驟雨，真是要命；順著行程，預計可以7pm 結束，立即約好友食晚飯，預祝她週二正日生日！當晚去荃灣街坊店明記潮州滷水海鮮店，歡樂相聚，食物出品的質素跟一年前用餐相比，味道跌Watt好多，但價錢卻加了最少15至20%；老闆仍然好精靈同客人互動，整夜全店滿座，就是鄰里社區的支持。友情最可貴，我們三個已經認識了24年，細說生活的苦中一點甜，大家都是正向樂觀的人，是夜開心互相祝福 -「食光化光，身體健康」！特別多謝一位街坊小食店的年輕人，熱心幫我在明記2分鐘走路的距離，找到蛋糕店，剛好尚有最後一個小巧精緻又輕盈的生日蛋糕，為好友慶祝生日，增添愉快氣氛！這份鄰里社區的溫暖，是一種無法替代的「人情味」。

▲ 新興的營業時間正是服務深宵工作的基層勞動者，保留搭枱的飲茶文化。

工作的日程常在港島區，時常趁著一些空檔，跑去西環的「新興」、「嚐囍」飲杯茶、吃個飽、來一鍋熱騰騰、用心製作的火山石煲仔飯；食他們的人情味，比食鮑、參、翅、肚更窩心。特別是「新興」，他的營業時間就是寫出昔日西環的艱苦民生；凌晨3時至翌日下午4時，就是為碼頭一帶幹粗活的市民，提供充饑的大眾化饍食；飲杯茶、食個盎頭飯、大大碟腸粉、拳頭般大的飽子、材料豐富的糯米雞，每個勞動者面上都掛著一份生活飽足的笑容。新興仍保留人手叫賣點心，搭枱的粵式飲茶文化，一邊享用，一邊聽著賣力的「姐姐」們推著點心車，與街坊們逐一閒聊，總比一家人同枱各自低頭篤手機，毫無情感生活交流；搭枱的街坊亦會互相問好，閒話幾句，回憶童年舊事之餘，享受搭枱付送搭訕，搭上搭的飲茶樂趣。

▲ 不求花巧，點心都是師傅們現場人手即做，都是傳統款式。

相信1970至1990年代香港大學住HALL的宿生，對西環「新興」亦會憶起自己的年輕歲月，趕Project，通宵趕工，半夜飢腸轆轆的日子，既沒有車手，又無步兵，何來深夜送餐，只有依山而下至士美菲路的新興，就可以飽餐一頓。現在晚上10時後，大家都會時常遇到大伙兒的年輕學生到此食夜宵，假日亦會遇上溫馨小家庭，帶着年幼第三代，體驗香港本土飲茶文化的天倫樂。

▲ 嚐囍的午餐亦非常經濟實惠，每週7天都有不同菜式，豉汁蒸鯇魚套餐，才盛惠$48，付白飯再送湯或飲品，即叫即做。

位於西環北街的「嚐囍」，格局與服務，跟新興略有不同，點心飲茶也是其一的服務。黃昏後就主打煲仔飯，粵港式小炒，嚐囍好認真為每位食客講解如何「淋」醬油，開蓋時間，吃金黃飯焦的方法，飯要由中心向外「𢳂」開，不管是綽頭還是扮專業，大家亦認同嚐囍的瓦罉煲仔飯，確實做得有水準。開蓋一刻，撲鼻的飯焦香氣，倒是好醒胃！可惜物價不斷攀升，這鍋煲仔飯已經不再是昔日基層的恩物，短短十數年間，由58元/鍋升至88元起/鍋，如果你是好「飯」之徒，一定感受到飯的可口甘香，不一定是軟糯的日本米。「嚐囍」是混合不同米來做飯，用直火「火山石」燒的熱力，揉合瓦罉的折射性導熱，功多藝熟，拿揑好米、水的比例、火力、時間的控制，端上上桌時，熱熨熨一煲又一煲的特色煲仔飯，食客紛紛舉機打卡。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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