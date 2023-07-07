【性別多元】機構調查：恆指企業女董事比例創歷史新高

國際高管人力諮詢機構海德思哲（Heidrick & Struggles）發表新調查，指香港恆指企業的女性董事任命比例達42%，創歷史新高，比例按年大增12%，並自2019年增加了7倍。

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海德思哲《香港董事會監測》統計了香港恆指企業的董事委任數據，在2022年新委任的董事中，在職董事的任命比例有所回升，女性董事的比例創歷史新高，而首次獲任命董事的比例則有所下降。有關數據來自在2022年1月1日至12月31日期間所分析的恆指企業董事會組成趨勢，顯示企業持續革新董事會成員的組成，以及相應的調整。

女性董事任命比例4年增7倍

企業對董事會性別多元的重視程度有所增加，在2022年新委任的董事中，有42%為女性，比例按年大增12%，創下歷史新高，亦是自2019年有紀錄以來大幅增長7倍。在各個行業當中，金融服務業和工業的女性董事任命比例，分別錄得按年9%和7%的增幅，情況令人鼓舞。

報告指女性董事的比例預期會在來年進一步提升，香港證券交易所對所有上市公司，必須有至少有一名女性加入其董事會的要求，是此趨勢的主要推動因素之一。除為滿足監管要求外，性別多元也能為企業帶來不同觀點和保持企業韌性，能從更多角度全面考慮企業發展和管治事務。

海德思哲香港行政總裁許震宇表示，未來社會及經濟狀況將會持續快速變化和變得難以預測，企業委任擁有廣泛經驗及知識的董事會成員顯得尤其重要，方可以合適的人才帶領團隊應對複雜和嚴格的監管要求。

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責任編輯：李智賢

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