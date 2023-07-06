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【著數優惠】 BreadTalk 23周推3重賞 更有期間限定新品 +5元換購特別版手挽袋

理財智慧 19:30 2023/07/06

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新加坡品牌BreadTalk面包新語以「精品麵包店」的旗號進駐香港多年，今年迎來品牌23周年，其招牌「鬆鬆麵包」大受歡迎。為慶祝BreadTalk 23周年，全港門店由2023年7月7日至31日將會有一連串慶祝活動，推出「期間限定新品」以及「23周年3重賞」優惠，回饋顧客23年來對BreadTalk的捧場與支持！而於7月14日周年慶正日，優惠更會加碼。詳情如下：：

【消費券2023】政府抽查消費券領取資格　市民須3日內回覆　（特定電話號碼一覽）【見下頁

1重賞：個裝麵包買3送1 

優惠期：2023年7月7日至11日及14日

（適用於贈送較低價格之產品）

 

2重賞：個裝蛋糕77折

優惠期：2023年7月12日-16日

（適用於$198以上個裝蛋糕）

 

3重賞：任何惠顧均可以半價 $14換購瑪德蓮貝殼蛋糕一盒4件

優惠期：2023年7月14日及7月17日至21日

（標準價：$28 / 周年價：$23）

 

BreadTalk 23周年【特別賞】

任何惠顧滿 $23可加 $5換購BreadTalk特別版手挽袋1個 

優惠期：2023年7月7日至31日

【著數優惠】Visa 與香港電車推出「叮叮」歷來最長優惠 6/7起至年底可享3元減1元折扣優惠（內附詳情）【見下頁

 

按圖看優惠詳情：

    點擊圖片放大
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BreadTalk亦在23 周年推出期間限定Momoji系列新品，是用戚風蛋糕夾着秘制蛋黃醬或不同食材，有四款不同口味，包括：蛋黃酱配肉鬆、蛋黃酱配辣肉鬆、黑芝麻麻糬、花生麻糬。

【即日送貨】Lalamove即日送貨服務一口價$65　下午1時前落單即晚9時前送到【見下頁

按圖看產品圖片：

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門市資料:

1. 北角英皇道 560 號健威坊低層地下 L1 號舖   電話: 21171892
2. 灣仔港鐵灣仔站 WAC 6 號舖   電話: 28770092
3. 金鐘港鐵金鐘站 ADM 35 號舖   電話: 28363531
4. 北角港鐵炮台山站 10 號舖   電話: 29480108
5. 佐敦彌敦道 233-239 號佐敦薈地下 B 舖   電話: 21569220
6. 黃大仙龍翔道 136 號黃大仙中心北館地下 G05 號舖   電話: 29914368
7. 元朗教育路 1 號元朗千色匯地下 31 號舖   電話: 21101291
8. 將軍澳培成路 15 號連理街 1 樓 114 號舖   電話: 21648318

 

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撰文 : 陳美鳳

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