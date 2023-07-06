【著數優惠】 BreadTalk 23周推3重賞 更有期間限定新品 +5元換購特別版手挽袋

新加坡品牌BreadTalk面包新語以「精品麵包店」的旗號進駐香港多年，今年迎來品牌23周年，其招牌「鬆鬆麵包」大受歡迎。為慶祝BreadTalk 23周年，全港門店由2023年7月7日至31日將會有一連串慶祝活動，推出「期間限定新品」以及「23周年3重賞」優惠，回饋顧客23年來對BreadTalk的捧場與支持！而於7月14日周年慶正日，優惠更會加碼。詳情如下：：

【消費券2023】政府抽查消費券領取資格 市民須3日內回覆 （特定電話號碼一覽）【見下頁】

1重賞：個裝麵包買3送1 優惠期：2023年7月7日至11日及14日 （適用於贈送較低價格之產品） 2重賞：個裝蛋糕77折 優惠期：2023年7月12日-16日 （適用於$198以上個裝蛋糕） 3重賞：任何惠顧均可以半價 $14換購瑪德蓮貝殼蛋糕一盒4件 優惠期：2023年7月14日及7月17日至21日 （標準價：$28 / 周年價：$23） BreadTalk 23周年【特別賞】 任何惠顧滿 $23可加 $5換購BreadTalk特別版手挽袋1個 優惠期：2023年7月7日至31日

【著數優惠】Visa 與香港電車推出「叮叮」歷來最長優惠 6/7起至年底可享3元減1元折扣優惠（內附詳情）【見下頁】

按圖看優惠詳情：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

BreadTalk亦在23 周年推出期間限定Momoji系列新品，是用戚風蛋糕夾着秘制蛋黃醬或不同食材，有四款不同口味，包括：蛋黃酱配肉鬆、蛋黃酱配辣肉鬆、黑芝麻麻糬、花生麻糬。

【即日送貨】Lalamove即日送貨服務一口價$65 下午1時前落單即晚9時前送到【見下頁】

按圖看產品圖片：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

門市資料:

1. 北角英皇道 560 號健威坊低層地下 L1 號舖 電話: 21171892

2. 灣仔港鐵灣仔站 WAC 6 號舖 電話: 28770092

3. 金鐘港鐵金鐘站 ADM 35 號舖 電話: 28363531

4. 北角港鐵炮台山站 10 號舖 電話: 29480108

5. 佐敦彌敦道 233-239 號佐敦薈地下 B 舖 電話: 21569220

6. 黃大仙龍翔道 136 號黃大仙中心北館地下 G05 號舖 電話: 29914368

7. 元朗教育路 1 號元朗千色匯地下 31 號舖 電話: 21101291

8. 將軍澳培成路 15 號連理街 1 樓 114 號舖 電話: 21648318

【免費機票】HK Express送逾2萬張免費機票 來回日韓泰台等19個航點 下周二開搶！【見下頁】

【裝修設計】新婚夫婦花46萬翻新728呎單位 女戶主親自操刀打造木系家居【見下頁】

同場加映：【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機