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【俄烏戰爭】美財政部訪港閉門會議內幕曝光　促金管局、金融機構遏制美國技術入俄

股市 19:40 2023/07/06

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【俄烏戰爭】美財政部訪港閉門會議內幕曝光　促金管局、金融機構遏制美國技術入俄

美國財政部官員訪港內幕曝光，日經新聞報道，美國財政部官員於6月訪港時，曾與金管局及銀行界舉行閉門會議，要求銀行和監管機構協助遏制美製先進技術產品流入俄羅斯，出席機構包括，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 、金管局，以及行業組織認證反洗錢師協會（ACAMS）的代表。

金管局發言人表示不會對個別會議發表評論；ACAMS稱無法對任何閉門會議發表評論；渣打銀行拒絕回應；美國財政部、美國駐香港領事館及中銀香港未有回應。

日經新聞引述消息稱，美國財政部恐怖主義融資和金融犯罪部門（TFFC）的3名官員於6月15、16日召開會議，要求與會者協助識別通過香港運往俄羅斯的美國高科技產品，同時在處理與美國出口管制清單物項相關交易時，要加強盡職調查。

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記者：伍鍵文

港股 貿易戰 恐怖主義 戰爭 美國財政部 香港金融管理局 香港 俄羅斯 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）
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