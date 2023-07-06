  • 30°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 20:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國限制鎵鍺出口 台積電：料不會對生產有直接影響

環球政經 19:00 2023/07/06

分享：

分享：

中國最近決定限制鎵和鍺的出口，盡管這兩種金屬廣泛用於半導體和電動汽車，芯片制造商台積電（TSM）預計，不會對其生產有直接影響。

在美國實施出口限制，以限制中國獲得用於人工智能（AI）的關鍵技術之後，中國限制這些小金屬產品出口的舉措被視為對國家安全的一種保護措施。

台積電在一份電郵聲明中指：「經過評估，我們預計原材料鎵和鍺的出口限制不會對台積電的生產產生任何直接影響。我們將繼續密切關注局勢。」

不過，電郵未有更詳細說明。

市場正密切關注情況，尤其是美國財政部長耶倫訪問北京。分析人士認為，兩國會談的結果可能會影響所實施的貿易限制的程度，如果談判失敗，可能會有進一步制裁。然而，就目前而言，對台積電和其他台灣半導體公司的影響似乎有限。

延伸閱讀【多圖】滙都示範單位陪你睇 為年輕家庭提供綠意生活 【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

汽車 耶倫 制裁 美國財政部 晶片 台積電 人工智能 北京 香港 美國

上一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】「跑步已成為生活一部份」 發哥落力跑步宣傳新戲

下一篇文章

【裝修設計】新婚夫婦花46萬翻新728呎單位　女戶主親自操刀打造木系家居
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】Visa 與香港電車推出「叮叮」歷來最長優惠 6/7起至年底可享3元減1元折扣優惠（內附詳情）
【著數優惠】Visa 與香港電車推出「叮叮」歷來最長優惠 6/7起至年底可享3元減1元折扣優惠（內附詳情）
洪水橋滙都I首批折實平均呎價13747元　一房最平440.92萬起
洪水橋滙都I首批折實平均呎價13747元　一房最平440.92萬起
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪114元　中學畢業可申請
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪114元　中學畢業可申請
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
元朗原築套三房減至708萬沽　創屋苑同類今年新低
元朗原築套三房減至708萬沽　創屋苑同類今年新低
【著數優惠】酒店激抵二送二自助午餐優惠 人均低至$209 任食即開生蠔+刺身+紐西蘭牛扒
【著數優惠】酒店激抵二送二自助午餐優惠 人均低至$209 任食即開生蠔+刺身+紐西蘭牛扒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款