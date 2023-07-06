中國限制鎵鍺出口 台積電：料不會對生產有直接影響

中國最近決定限制鎵和鍺的出口，盡管這兩種金屬廣泛用於半導體和電動汽車，芯片制造商台積電（TSM）預計，不會對其生產有直接影響。

在美國實施出口限制，以限制中國獲得用於人工智能（AI）的關鍵技術之後，中國限制這些小金屬產品出口的舉措被視為對國家安全的一種保護措施。

台積電在一份電郵聲明中指：「經過評估，我們預計原材料鎵和鍺的出口限制不會對台積電的生產產生任何直接影響。我們將繼續密切關注局勢。」

不過，電郵未有更詳細說明。

市場正密切關注情況，尤其是美國財政部長耶倫訪問北京。分析人士認為，兩國會談的結果可能會影響所實施的貿易限制的程度，如果談判失敗，可能會有進一步制裁。然而，就目前而言，對台積電和其他台灣半導體公司的影響似乎有限。

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