【免費機票】香港快運送逾2.1萬張免費機票　開搶近7.5小時終派發所有機票（更新至17：51、附連結）

▲ 【免費機票】香港快運送逾2.1萬張免費機票、可選19個亞洲城市 7月11日起先到先得

國泰航空 （00293） 旗下香港快運（HK Express）7月11日上午10時30分，將送出由香港國際機場贊助的免費來回機票，涉21,626張，數量有限，先到先得。HK Express免費機票旅遊期限由今年8月1日至2024年5月31日，旅客須於2024年5月31日完成旅程。

香港快運（HK Express）表示，截至下午5時51分，所有免費票價機票已經派出。

早上等待個多小時才能成功進入網站

據7月11日早上9時20分顯示，目前連上HK Express免費機票活動網站，需等待一個多小時才成功。

有關機票由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助，不包括相關稅項、附加費及其他收費，旅客須自行承擔一切相關費用。更改日期／時間，每個航段將會收取更改費用 （港幣580元）及票價差額（包括稅及附加費，如適用）。

旅客可以由香港國際機場出發，乘搭直航航班到訪亞洲19個城市，包括東京（成田）、東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷、布吉、 清邁、峴港、芽莊、台北、台中、高雄的來回機票。免費機票的出發地或目的地皆不可更改。

搶票手續

1. 香港快運活動網站的指定搜索欄選擇航點、旅遊日期，參加者只可選擇單人機票

2. 選擇心儀航班，並填寫乘客資料以確認參加資格

3. 加購航班相關產品（寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務），確認機票細項，並繳付稅費及、附加費及其他費用

4. 完成訂單後，將收到行程確認電郵

相關文章：【飛行里數】Asia miles飛行獎勵換經濟艙機票「短加長減」 換日本機票的里數增2500里 新制何時生效？（附表）

相關文章：【國泰293】國泰航空周三起恢復香港站市區預辦登機 上午6時至下午3時服務

編輯：陳韻妍