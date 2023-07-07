【商場消息】香港零售管理協會辦開心購物節大送15億元禮品

香港零售管理協會在7月至8月舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」活動， 聯同近150個品牌、合共約6,000間零售商舖，為香港市民及遊客呈獻價值超過15億元禮遇。

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活動獲得崇光百貨、百佳、星巴克、麥當勞、CSL及萬寧為白金贊助，連同約150個零售業品牌，派發四大不同主題禮遇，向市民及遊客大送禮品和折扣優惠。所有購物禮遇有效期為7月1日至8月31日，每兩星期會重點推廣不同主題，與民同樂。

香港零售管理協會主席謝邱安儀在啟動禮表示，協會今年推出「香港開心購物節」，希望凝聚零售業界的力量，為社會注入開心正能量，同時配合特區政府舉辦的「開心香港」及「你好，香港」活動，合力為香港鞏固經濟復蘇勢頭。

四大不同主題禮遇

6月30日至7月13日：「百貨家電、最新最強」

參與的品牌及商戶包括百貨公司、 傢俬、家電品牌。

7月14日至27日: 「超級便利、港好滋味」

參與的品牌及商戶包括超級市場、便利店、 咖啡名酒及餐廳食肆。

7月28日至8月10日： 「智能潮物、珠光寶氣」

參與的品牌及商戶包括手機電玩、 潮流品味、 眼鏡手袋、珠寶鐘錶。

8月11日至8月24日： 「健美養生、扮靚變身」

參與的品牌及商戶包括個人健美保健、蔘茸海味、化妝美顏、衣物鞋履。

3大禮遇提供超過260項獎賞

香港開心購物節推出3大禮遇：購物禮遇、免費禮遇及體驗式禮遇，提供超過260項獎賞。消費者除可獲購物折扣、減價或贈品等優惠外，本港零售商更大派超過130萬份免費禮品，包括100萬張免費5G亞太漫遊通行證、10萬杯咖啡、1萬個巨無霸、逾1,000份超市現金券和健與美保健產品等。

購物禮遇： 購物折扣、 優惠券、 買一送一優惠、或免費優惠，合共230項禮遇。優惠平台包括： AlipayHK、香港01、AR Lens App。

購物折扣、 優惠券、 買一送一優惠、或免費優惠，合共230項禮遇。優惠平台包括： AlipayHK、香港01、AR Lens App。 免費禮遇： 沒有附帶任何消費條件的限量禮品/現金券，合共30個禮遇項目，送出逾130萬份免費禮品，以快閃搶券形式於AlipayHK 及於AR Lens App平台推出。

沒有附帶任何消費條件的限量禮品/現金券，合共30個禮遇項目，送出逾130萬份免費禮品，以快閃搶券形式於AlipayHK 及於AR Lens App平台推出。 體驗式禮遇：由六大商戶全力支持，包括SOGO、 PARKnSHOP、Starbucks、McDonald's、 CSL 及Mannings 等白金贊助提供。提供6項，合共160個專享的食玩買體驗式禮遇。

如欲參閱所有「購物禮遇」詳情，請瀏覽HKRMA 官網 。

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責任編輯：李智賢

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