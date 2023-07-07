  • 31°C
香港時間 : 2023707日 (週五) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場消息】香港零售管理協會辦開心購物節大送15億元禮品

商業 10:00 2023/07/07

分享：

分享：

香港零售管理協會在7月至8月舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」活動， 聯同近150個品牌、合共約6,000間零售商舖，為香港市民及遊客呈獻價值超過15億元禮遇。

【日本旅遊】看好世博旅遊　引全球高檔酒店集團進駐關西

活動獲得崇光百貨、百佳、星巴克、麥當勞、CSL及萬寧為白金贊助，連同約150個零售業品牌，派發四大不同主題禮遇，向市民及遊客大送禮品和折扣優惠。所有購物禮遇有效期為7月1日至8月31日，每兩星期會重點推廣不同主題，與民同樂。

香港零售管理協會主席謝邱安儀在啟動禮表示，協會今年推出「香港開心購物節」，希望凝聚零售業界的力量，為社會注入開心正能量，同時配合特區政府舉辦的「開心香港」及「你好，香港」活動，合力為香港鞏固經濟復蘇勢頭。

  • 四大不同主題禮遇

6月30日至7月13日：「百貨家電、最新最強」
參與的品牌及商戶包括百貨公司、 傢俬、家電品牌。

7月14日至27日: 「超級便利、港好滋味」
參與的品牌及商戶包括超級市場、便利店、 咖啡名酒及餐廳食肆。

7月28日至8月10日： 「智能潮物、珠光寶氣」
參與的品牌及商戶包括手機電玩、 潮流品味、 眼鏡手袋、珠寶鐘錶。

8月11日至8月24日： 「健美養生、扮靚變身」
參與的品牌及商戶包括個人健美保健、蔘茸海味、化妝美顏、衣物鞋履。

 

3大禮遇提供超過260項獎賞

香港開心購物節推出3大禮遇：購物禮遇、免費禮遇及體驗式禮遇，提供超過260項獎賞。消費者除可獲購物折扣、減價或贈品等優惠外，本港零售商更大派超過130萬份免費禮品，包括100萬張免費5G亞太漫遊通行證、10萬杯咖啡、1萬個巨無霸、逾1,000份超市現金券和健與美保健產品等。

  • 購物禮遇：購物折扣、 優惠券、 買一送一優惠、或免費優惠，合共230項禮遇。優惠平台包括： AlipayHK、香港01、AR Lens App。
  • 免費禮遇： 沒有附帶任何消費條件的限量禮品/現金券，合共30個禮遇項目，送出逾130萬份免費禮品，以快閃搶券形式於AlipayHK 及於AR Lens App平台推出。
  • 體驗式禮遇：由六大商戶全力支持，包括SOGO、 PARKnSHOP、Starbucks、McDonald's、 CSL 及Mannings 等白金贊助提供。提供6項，合共160個專享的食玩買體驗式禮遇。

如欲參閱所有「購物禮遇」詳情，請瀏覽HKRMA 官網

【中小企挑戰】女士買袋不需理由　針織品牌注入本土元素

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】星巴克加速開店步伐　增寵物友善分店塑形象
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【水果商機】市民愛吃水果　首選日韓泰
2023/07/06
【水果商機】市民愛吃水果　首選日韓泰
【點亮夜空】無人機取代傳統煙花表演？　市場價值已突破10億美元
2023/07/06
【點亮夜空】無人機取代傳統煙花表演？　市場價值已突破10億美元
【商場消息】把握消費券商機　新地12大商場送總值150萬優惠
2023/07/05
【商場消息】把握消費券商機　新地12大商場送總值150萬優惠
【本地餐飲】玩手遊贏實體獎賞　聚焦年輕客群　創新O+O餐飲體驗
2023/07/04
【本地餐飲】玩手遊贏實體獎賞　聚焦年輕客群　創新O+O餐飲體驗

你可能感興趣

【水果商機】市民愛吃水果　首選日韓泰
09:00 2023/07/06
【水果商機】市民愛吃水果　首選日韓泰
【點亮夜空】無人機取代傳統煙花表演？　市場價值已突破10億美元
10:00 2023/07/06
【點亮夜空】無人機取代傳統煙花表演？　市場價值已突破10億美元
【商場消息】把握消費券商機　新地12大商場送總值150萬優惠
14:00 2023/07/05
【商場消息】把握消費券商機　新地12大商場送總值150萬優惠
著數優惠 商場活動 崇光百貨 香港零售管理協會 超市 經濟 商場 零售 香港 SOGO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【水果商機】市民愛吃水果　首選日韓泰
【水果商機】市民愛吃水果　首選日韓泰
【點亮夜空】無人機取代傳統煙花表演？　市場價值已突破10億美元
【點亮夜空】無人機取代傳統煙花表演？　市場價值已突破10億美元
【泰國旅遊】旅客激增　泰國投資1000億泰銖改善6個機場
【泰國旅遊】旅客激增　泰國投資1000億泰銖改善6個機場
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【商場消息】把握消費券商機　新地12大商場送總值150萬優惠
【商場消息】把握消費券商機　新地12大商場送總值150萬優惠
【日本旅遊】看好世博旅遊　引全球高檔酒店集團進駐關西
【日本旅遊】看好世博旅遊　引全球高檔酒店集團進駐關西
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款