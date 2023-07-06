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【恒生指數】港股為何大跌？美元及美債息罕有走勢脫鈎

股市 18:45 2023/07/06

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【恒生指數】港股為何大跌？美元及美債息罕有走勢脫鈎

美元及美債息罕有出現脫鈎走勢，被視為無風險利率的美國10年期債息直飈4厘，成為環球股市受壓的技術因素，恒指股息率僅3.62厘，吸引力相對欠佳，而要求穩陣資金在環球衰退的前景下，轉投美債博取4厘回報，美債率上升受美國大量發債及聯儲局加息預期影響，美國債務上限危機紓解後，耶倫掌管的財政部緊急大量發債，反映美債息4厘的窗口期或短暫，資金更需急速行動，而大華銀行更預期，美債息或升至年初高位的4.091厘。

不過，美滙指數卻只維持103水平上落，以往美債息上升至4厘水平時，吸引資金同時轉買美元，以泊入美債，帶動美滙指數升勢。但目前僅維持103水平，市場分析認為，主要是由於G10貨幣表現改善，尤其是日圓及英鎊。

日圓升0.4%，每美元兌144.07日圓，英鎊升0.2%，每英鎊兌1.2735美元。

英鎊今年以來累升5.4%

英鎊今年以來更累升5.4%，主要因於英國加息預期升溫，摩根大通最新估計，英倫銀行可能加息至7厘才見頂，遠比美國聯儲局下半年加息兩次至到達5.75厘還要高。

英鎊強勁亦帶動滙豐 （00005） 造好，滙豐股價已突破60關，有報道指，英國按揭平均利率達6.42厘，而存款利率僅2.43厘，強勁的息差優勢有望帶動盈利。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

【HIBOR】港元拆息全線企5厘以上、隔夜HIBOR獨跌　金管局昨貼現窗操作創逾1個月高

【HSBC滙豐】英監管機構據報將就存款利率問題與滙豐等銀行高層會面

【英國加息】摩通預期英倫銀行加息至7厘　以硬着陸壓抑通脹

記者：譚志偉

美股 貨幣政策 定期存款 耶倫 港股 日圓 美滙指數 恒生指數 加息 英國
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