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英車主離奇硬食逾500元「牛肉乾」 怒斥遭陷害（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/07/07

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車輛被吊起。

英國首都倫敦發生一宗離奇事件，一名司機無故發現自己被開違例泊車告票。事後翻查附近閉路電視司機才發現，原來是市政府人員突然加劃違泊黃線，直斥自己遭到陷害。

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43歲巴士司機James Dee受訪時指出，今年5月9日照常駕車前往工作地黠，並如常停泊在平時擺放車輛的街邊位置。James Dee指停泊位置為工業區，平時無泊車限制，因此安心去工作。

然而，James Dee當晚返回時發現，車頭位置被調轉，而且驚覺街邊出現違泊黃線，車頭夾有一張55英鎊（約548港元）的違例告票。起初他以為被惡作劇，直至罰金可能增至雙倍，遂展開調查。

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James Dee其後成功找到附近的閉路電視，發現原來市政府人員曾用起重機吊起車輛，再於停泊位置附近加上黃線。不足一小時後交通警便出現，對James Dee車輛發出違例告票。

James Dee認為，市政府如一早有意加上禁停黃線，大可提前擺放三角椎提醒，而且工作人員只需吊起車輛後再向前稍微移動，自己亦不會被開「牛肉乾」。他對市政府的行為感到憤怒，表明抗爭到底。

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責任編輯：吳漢培

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