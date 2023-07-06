▲ 【氫能巴士】城巴加氫站核心設備已完成生產、8月在港安裝 料10月正式投入服務

城巴旗下位於西九龍的香港首個加氫站的核心設備，已於中集安瑞科 （03899） 旗下中集氫能廊坊製造基地完成生產，將於8月在香港完成安裝，預計於10月完成安全檢測及人員培訓後正式投入服務，配合配備IV型車載儲氫瓶的首輛氫能巴士使用。城巴將於明年引入不少於5輛續航力超過400公里的量產型氫能巴士，以支持政府平行測試氫能、電能及柴油巴士的計劃。

為滿足量產型氫能巴士的供氫需要，同時考慮到短期內氫能源車不能夠通過隧道，城巴計劃於旗下香港島的車廠，興建第二個加氫站，規模較香港首個加氫站項目大，目前正就有關項目與政府各部門商討，並正等候當局的審批。透過於九龍與港島兩側分別部署加氫站，可以測試氫能巴士行走不同路段的表現，及協助政府安全有效地測試氫能源車輛。

城巴營運及工程總監馮家輝先生表示，由城巴營運的香港首個加氫站設備完工，標誌著香港正式進入氫能時代。

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編輯：陳韻妍