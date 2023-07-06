【網絡安全】Meta增強私隱安全工具　打擊網絡欺凌行為

▲ Meta致力保障青少年的安全、私隱和數碼健康，並在此方面採取全面的措施，包括為Instagram和虛擬現實家長監護工具作出投資。（馮漢柱攝）

暑假將至，青少年預計將花費更多時間上網，包括使用各種社交平台。惟近年遭網上「起底」的欺凌事件仍屢見不鮮，為保障青少年的網絡私隱安全，Meta在今（6日）的「2023關注私隱週」傳媒簡介會上，分享多種在旗下平台保護私隱安全的新工具。

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為製造更安全可靠網絡環境，Meta透過科技為旗下各個平台，推出各種增強青少年私隱安全的工具，包括：

Facebook私隱設定：系統會為16歲以下在香港建立Facebook的新帳戶，自動設定為僅限與「朋友」分享，且他們的預設分享選項中不包括「公開」。

Instagram（IG）預設私人帳戶：任何人在香港註冊 IG帳戶時未滿 16 歲，帳戶將預設為私人帳戶；此外，亦限制19歲以上的成年人，向未關注的青少年發送私人訊息（DM）。

WhatsApp將未知來電者設為靜音：自動封鎖垃圾郵件、詐騙和來自陌生人的電話。

共同設置監護工具 助家長了解子女IG活動

Meta亞太區私隱和數據政策總監楊秀玲認為，青少年用戶和父母之間溝通亦是相當重要，因此Meta亦推出Meta家庭中心，讓家長與青少年在雙方同意的情況下，共同設置監護工具，讓家長了解子女在IG上的活動，包括查看所關注的帳戶及其追蹤者等。

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她亦鼓勵用戶善用舉報工具，為他們認為可能觸犯社群守則的內容提供反饋，因為人工智能（AI）會訓練各種舉報的案例數據，當數據愈多，就能更容易識別出問題內容，有助完善網絡環境的健康。

此外，Meta亦會利用AI配合人手偵測，識別平台上各種不真實的網絡行為，打擊虛假帳號。根據今年首季的數據，Meta已在Facebook移除了4.26億個虛假帳號。Meta香港公共政策經理譚雋蘭亦建議，用戶可主動向平台舉報任何懷疑的虛假帳號，同時也可自行檢查專頁的透明度數據，例如成立時間、追蹤者人數和留言等，去識別專頁的真偽。

香港青年協會督導主任張淑鳳則指出，過去數年受疫情和網課影響，青少年使用網絡時間增加，亦令網絡欺凌情況有所上升，誤墮網上交友而求助的個案亦有增多，因此在即將來臨的暑假必需更關注該類事件的發生。

記者：陳卓賢

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