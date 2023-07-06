  • 31°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】Meta增強私隱安全工具　打擊網絡欺凌行為

科技 18:07 2023/07/06

分享：

分享：

Meta致力保障青少年的安全、私隱和數碼健康，並在此方面採取全面的措施，包括為Instagram和虛擬現實家長監護工具作出投資。（馮漢柱攝）

暑假將至，青少年預計將花費更多時間上網，包括使用各種社交平台。惟近年遭網上「起底」的欺凌事件仍屢見不鮮，為保障青少年的網絡私隱安全，Meta在今（6日）的「2023關注私隱週」傳媒簡介會上，分享多種在旗下平台保護私隱安全的新工具。

【視像會議】Zoom Rooms推「Intelligent Director」新功能　藉AI拉近混合會議團隊距離

為製造更安全可靠網絡環境，Meta透過科技為旗下各個平台，推出各種增強青少年私隱安全的工具，包括：

  • Facebook私隱設定：系統會為16歲以下在香港建立Facebook的新帳戶，自動設定為僅限與「朋友」分享，且他們的預設分享選項中不包括「公開」。
  • Instagram（IG）預設私人帳戶：任何人在香港註冊 IG帳戶時未滿 16 歲，帳戶將預設為私人帳戶；此外，亦限制19歲以上的成年人，向未關注的青少年發送私人訊息（DM）。
  • WhatsApp將未知來電者設為靜音：自動封鎖垃圾郵件、詐騙和來自陌生人的電話。

共同設置監護工具     助家長了解子女IG活動

Meta亞太區私隱和數據政策總監楊秀玲認為，青少年用戶和父母之間溝通亦是相當重要，因此Meta亦推出Meta家庭中心，讓家長與青少年在雙方同意的情況下，共同設置監護工具，讓家長了解子女在IG上的活動，包括查看所關注的帳戶及其追蹤者等。

【AI應用】Bing Chat將推「#nosearch」新功能　助提供更精準答案

她亦鼓勵用戶善用舉報工具，為他們認為可能觸犯社群守則的內容提供反饋，因為人工智能（AI）會訓練各種舉報的案例數據，當數據愈多，就能更容易識別出問題內容，有助完善網絡環境的健康。

此外，Meta亦會利用AI配合人手偵測，識別平台上各種不真實的網絡行為，打擊虛假帳號。根據今年首季的數據，Meta已在Facebook移除了4.26億個虛假帳號。Meta香港公共政策經理譚雋蘭亦建議，用戶可主動向平台舉報任何懷疑的虛假帳號，同時也可自行檢查專頁的透明度數據，例如成立時間、追蹤者人數和留言等，去識別專頁的真偽。

香港青年協會督導主任張淑鳳則指出，過去數年受疫情和網課影響，青少年使用網絡時間增加，亦令網絡欺凌情況有所上升，誤墮網上交友而求助的個案亦有增多，因此在即將來臨的暑假必需更關注該類事件的發生。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】星巴克加速開店步伐　增寵物友善分店塑形象
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI擊敗人類】研究：AI較大部分機構投資者　選出回報更佳私募基金
2023/07/05
【AI擊敗人類】研究：AI較大部分機構投資者　選出回報更佳私募基金
【AI繪圖】Midjourney推「Pan」功能　按固定方向無縫擴展圖片外場景
2023/07/05
【AI繪圖】Midjourney推「Pan」功能　按固定方向無縫擴展圖片外場景
【禁用手機】荷蘭明年起禁止教室內用手機　減少學生上課分心
今日
【禁用手機】荷蘭明年起禁止教室內用手機　減少學生上課分心
【AI飲品】匈牙利推全球首款AI研發飲品　配方、包裝全由AI包辦
今日
【AI飲品】匈牙利推全球首款AI研發飲品　配方、包裝全由AI包辦

你可能感興趣

【AI擊敗人類】研究：AI較大部分機構投資者　選出回報更佳私募基金
15:30 2023/07/05
【AI擊敗人類】研究：AI較大部分機構投資者　選出回報更佳私募基金
【AI繪圖】Midjourney推「Pan」功能　按固定方向無縫擴展圖片外場景
16:15 2023/07/05
【AI繪圖】Midjourney推「Pan」功能　按固定方向無縫擴展圖片外場景
【禁用手機】荷蘭明年起禁止教室內用手機　減少學生上課分心
今日 12:15
【禁用手機】荷蘭明年起禁止教室內用手機　減少學生上課分心
人工智能 網絡保安 中學 手機Apps 小學 科技產品 Facebook 社交平台 WhatsApp Instagram

下一篇文章

【視像會議】Zoom Rooms推「Intelligent Director」新功能　藉AI拉近混合會議團隊距離
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬斯克走數？】Twitter遭悉尼公司起訴　涉拒付逾780萬元辦公室裝修費
【馬斯克走數？】Twitter遭悉尼公司起訴　涉拒付逾780萬元辦公室裝修費
【自動駕駛】中國自動駕駛初創文遠知行　獲准阿聯酋全國公路上試行
【自動駕駛】中國自動駕駛初創文遠知行　獲准阿聯酋全國公路上試行
【微軟VPN】Microsoft Edge內置VPN　每月免費流量提升至5GB
【微軟VPN】Microsoft Edge內置VPN　每月免費流量提升至5GB
【電動車】豐田簡化固態電池生產流程　充電10分鐘能跑1200公里
【電動車】豐田簡化固態電池生產流程　充電10分鐘能跑1200公里
【AI繪圖】Midjourney推「Pan」功能　按固定方向無縫擴展圖片外場景
【AI繪圖】Midjourney推「Pan」功能　按固定方向無縫擴展圖片外場景
【Twitter轉會潮】Meta新平台「Threads」正式上線　允許匯入IG賬號用戶資料
【Twitter轉會潮】Meta新平台「Threads」正式上線　允許匯入IG賬號用戶資料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款