紐西蘭專賣店BNZS  VIP Day 會員尊享優惠日　7月6日至7月10日一連五天

紐西蘭專賣店BNZS專營紐西蘭保健品和紐西蘭麥盧卡蜜糖，現正進行VIP Day 會員尊享優惠，新顧客只要於7月6日至10日購物滿$800港元亦即時成為會員，享有會員超值優惠。

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人氣保健品Elevant NMN: 最人氣的保健品NMN，可修復受損DNA細胞，啟動長壽因子，令身體機能重返年輕狀態。Elevant NMN 由瑞士和美國生物料學和細胞領域專家研製，法國製造。獨家NMN-C極高純度配方和高吸收率，是市面上僅有3% 營養補充劑達藥用級標準。高規格cGMP 生產。除了Elevant Prime 抗齡素，更有專門提升腦力和記憶力的Elevant Optima 腦活靈，以及美肌功效的Elevant Insideout 美肌靈。現在買4件7折

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意大利米蘭高級天然美髮Elgon系列：不含10大致敏及有害物質，健康專業之選！多款洗髮水和護髮素呵護頭皮和頭髮健康，平衡頭皮微生態，強健髮芯，令秀髮強韌健康富彈性。王牌Link D蛋白重塑護理焗油有滑足一星期的超順滑效果，用家最愛！另有針對白髮/稀薄頭髮的專業精華，亦是暢銷產品!

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紐西蘭專賣店BNZS門市

7月5日至 10日一連五天， 歡迎到全港8間門市選購！

中環萬宜大廈 114號舖

銅鑼灣 皇室堡1樓105號舖

旺角彌敦道 750始創中心商場 G25

旺角新世紀MOKO廣場 1樓170號舖

尖沙咀 i Square國際廣場 LG4A號舖(尖沙咀港鐵站Ｈ出口)

沙田中心3樓31H號舖

元朗千色匯地下52號舖(千色廣場)

荃灣千色匯第一期 G014號鋪（荃灣站B2出口）

(特約)