【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】「跑步已成為生活一部份」 發哥落力跑步宣傳新戲

還記得去年年底影帝周潤發（發哥）突然在10公里香港越野錦標賽出現，跑下其首個10公里比賽，已引來現場跑手起哄，其後發哥頻頻亮相，在今年2月參加香港馬拉松10公里後，最近更不斷為《別叫我賭神》宣傳而四處奔跑，雖然剛剛確診新冠肺炎，但承諾「好番」後會重出戲院與大家見面。

▲ 發哥去年接受訪問時表示「跑草地好舒服」，今年或繼續報名參加香港越野錦標賽，圖為去年發哥比賽後與跑手們影大合照，深受歡迎。（圖片來源：香港田徑總會）

發哥與一班跑友近日一起在西九為這部新戲拍攝宣傳片，跑友包括剛參與世界山徑越野跑錦標賽的香港代表曾進傑（鷹鷹），以及去年四徑挑戰完成者的「戰神」楊志成Joseph等，發哥在該宣傳片的旁白有一定的啟發。「跑步已經成為生活的一部分，除了帶來健康身體之外，最主要是訓練到自己意志，風雨有多大、路有多崎嶇，都要盡量去克服，無論是一個人跑還是和一班好朋友跑，跑步都是一件賞心樂事！」

▲ 發哥與跑友在拍攝電影宣傳片期間一起跑步，當然要熟手的發哥拿起手機自拍一番。（圖片來源：戰神越野 facebook 專頁）

發哥亦在不同的電影宣傳片透露，《別叫我賭神》是他從影以來第一部鼓勵社會大眾做運動的電影，而拍攝過程亦看到發哥對今次電影的認真程度。「拍攝開始之前，因為我知道柯煒林 （Will）飾演這個角色（戲中二人為父子），於是我就找他一起做了兩個多月行山和跑步訓練。」Will透露：「發哥除了在特定劇組安排的訓練之外，他逢星期一、三、五都會帶我去跑步，而這件事是我沒有想像過。我最記得有一次他帶我跑斜路，因為他說跑斜路才可以有體力，應付拍運動題材這麼密集的拍攝，令我每天都可以演好這個角色。這是我在發哥身上學到的東西。」

▲ 發哥與其他主角一起出席首映活動。（圖片來源：A_Really_Happy_Film_HK facebook專頁）

發哥指自己每天都跑步，而跑步最大的意思就是教識自己如何去堅持。「每天做同一件事都幾枯燥，如果能堅持到，其實是一件很難的事，跑步帶給我很多啟示。我覺得運動某程度上對身體、腦筋和新陳代謝都是好的，所以會繼續堅持運動，堅持下去。」

▲ 發哥與其他主角不時在謝票場出現。（圖片來源：A_Really_Happy_Film_HK facebook專頁）

經常行山跑山的發哥對香港不少熱門山路已瞭如指掌，電影導演潘耀明信任發哥對香港山地的熟悉，於是戲中取景的山路全都是發哥提議，包括獅子山、大帽山、飛鵝山、大金鐘、麥理浩徑、萬宜水庫東壩及沙灣徑等（小弟想起去年另一套港產片《緣份山旮旯》亦走勻不少香港山野景點），發哥和團隊希望觀眾都能從影像中感受到香港的美，與及他們對香港的愛。

發哥透露：「我很久沒拍過關於父子情的電影，故事本身有教育意義，而且劇情又牽涉到運動，這正是我專長。編劇莊文強寫這個劇本的時候，每個細節都環環相扣，所以他寫到這些關於人的情節，都很感人。」

▲ 發哥走遍香港熱門山路，今次電影牽涉跑步和跑山，完全是他所長。

發哥又指很滿意今次大作：「整個拍攝過程從頭到尾，我都很享受，因為每場戲我都加入了自己的設計和想法，難得導演又喜歡，可以接納我的意見，又配合到角色。整部電影、整個拍攝過程，我都覺得很滿足、很開心。」

▲ 《別叫我賭神》在港上映數天票房已突破500萬港元，成績不俗。（圖片來源：A_Really_Happy_Film_HK facebook專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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