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【虛擬保険】OneDegree與滙豐簽訂首個創投債務融資項目　涉資逾1000萬美元

股市 17:56 2023/07/06

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【虛擬保険】OneDegree與滙豐簽訂首個創投債務融資項目　涉資逾1000萬美元

保險科技公司OneDegree Group公布，與HSBC滙豐 （00005） 簽訂首筆創投債務融資協議。滙豐透過旗下新經濟信貸基金為該公司制訂融資方案，該基金專門為處於發展初期和高速成長的初創和科技企業而設，旨在促進創新經濟發展，其中滙豐更可以為已完成B輪及往後融資階段的企業安排創投債務融資，金額為1000萬美元以上。據悉，滙豐為該公司安排的創投債務融資的金額，是介乎1000萬美元至5000萬美元。

One Degree Group上月宣布成功完成5500萬美元的B輪融資。該公司今稱，是次獨特的融資結構可達到雙贏，當中加入認股權證，有利該公司和滙豐開展長久合作關係。透過首筆創投債務融資，該公司將進一步加強企業實力，並善用戰略合作夥伴滙豐的環球業務足跡，加速在全球擴展其保險科技、網絡安全之軟體即服務（SaaS）及數字資產保險等業務。

OneDegree Group共同創辦人兼行政總裁郭彥麟稱，該公司正快速發展成具規模企業，亦顯然走在盈利軌道之上，有見及此，該公司尋求靈活的融資方式，既可支持業務增長，同時又能降低資本成本及優化資本結構，而滙豐全力支持該公司在不同地區的業務發展。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，該行在OneDegree Group的B輪融資中，促成他們歷來首筆創投債務融資，為該公司添注增長動能。方指，該行透過滙豐新經濟信貸基金，專門為OneDegree Group制定切合所需的融資方案架構，採用融資基礎模式，並加入認股權證，配合其數碼保險業務的高速發展，是次交易同時標誌着滙豐首筆在亞洲完成的創投債務融資。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金持續流入債券市場？ 臻享王良享分析下半年股債配置策略

相關文章：

【虛擬保險】OneDegree完成額外融資　B輪融資規模增至5,500萬美元

編輯：胡學能

Fintech 保險公司 創業 SaaS 新經濟 美元 滙豐控股（00005）
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