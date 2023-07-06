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普里戈任證實返俄 寓所搜出大量金條及假髮

環球政治 18:05 2023/07/06

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俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）被證實，已經回到俄羅斯境內。俄國聯邦安全局（FSB）亦聲稱，搜查普里戈任寓所時發現武器﹑金條及假髮等物品。

普京認直接資助「瓦格納」76億元 更易被起訴戰爭罪 【下一頁】

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）周四（6日）證實，普里戈任已返回俄羅斯。他指普里戈任回到瓦格納大本營﹑聖彼得堡（St Petersburg）後，已轉往首都莫斯科。

路透社引述航班追蹤數據，指一架與普里戈任有關的私人飛機於周三（5日）由聖彼得堡飛抵莫斯科。客機周四轉往俄羅斯南部地區，惟未知普里戈任是否乘客之一。

盧卡申科強調普里戈任已不在白俄境內，表明對方「絕對自由」，聲言俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）一定不會消滅普里戈任。同時，盧卡申科稱將與普京會晤，商討普里戈任的狀況。

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美CIA致電俄方 強調美國無參與叛變 【下一頁】

親政府俄羅斯媒體Izvestia周三亦報稱，FSB早前搜查普里戈任寓所時，發現大量武器﹑彈藥﹑金條及一櫃假髮。FSB亦在寓所內搜出大批現金，包括美金在內等不同國家貨幣。

據報普里戈任早在周二（4日）已獲邀回到俄羅斯，並獲准取回部分被沒收武器，包括一把由俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）贈送的Glock手槍。另有指普里戈任返俄前，另獲歸還逾1億美元的現金及金條。

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責任編輯：吳漢培

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