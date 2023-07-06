【大行看法】摩根資管：第三季維持「債七股三」比例　股票配置比例將逐步提高

美國聯儲局本月底加息機會高唱入雲，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰預期當局月內會加息，但相信會是加息周期的最後一次加息，因貨幣政策步入偏緊的水平。在高息環境拖累下，維持股債比例「債七股三」的觀點，但預期股票比例會在未來6至12個月逐步提高。

料滯後效應需6個月以上時間反映

許長泰指，現時市場關注三大因素，首先是美國經濟衰退情況，他認為當地個人消費強勁，新屋動工亦出現反彈，有助支持經濟表現。但貨幣政策的滯後效應或需要多6至12個月時間才能反映，預期美國會出現一至兩個季度衰退，擔心聯儲局對經濟的看法過份樂觀。

他指投資者亦關注息口因素，預期美國本月會再加息0.25厘，然後結束加息周期，並預料通脹持續回落，估計聯儲局有機會於明年年中或下半年開始減息。然後，若如大部分聯儲局官員預期再加2次息，或會加劇經濟收縮，故維持債優於股的觀點，傾向買入政府債和投資級別（Investment Grade）債券。

他認為第三季可維持「債七股三」的配置比例，並直言第三季會是鎖定高息的關鍵時刻，同時認為美元將會轉弱，因其避險作用已減退。並指出當美國經濟見底，將是加大股票配置的信號。

人民幣有反彈空間 但難突破7算關

許長泰指最後一個關鍵是中國經濟重啟後的復甦狀況，認為內地在疫情期間儲蓄率上升，但最終出現的報復性消費模式偏向謹慎。另一方面，歐美股市和樓市在疫情期間表現不差，中國方面則未如理想，令財富效應未能構成正面影響，直言房地產能否帶動經濟仍是重要一環。

他坦言減息降準一直有實行，但成效不明顯，料內地經濟今年可達到中央5%的目標，但不會出現「V」型反彈，只會溫和復甦，可持續性亦需時觀望。人民幣近期持續低位徘徊，他指每美元兌人民幣在7.3水平已造底，料美元貶值會對人民幣有支持，可扭轉上半年弱勢，但難突破7算關，會在7.1至7.3水平遊走。

編輯：葉志偉