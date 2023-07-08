【劉‧住保鮮期@iM網欄】顛覆你對粵劇的認知 潮爆才女花旦謝曉瑩

粵劇乃中國國粹，而印象中知名的粵劇老倌，大多數都很資深傳統兼「有番咁上下年紀」。早前，筆者卻認識了新一代著名粵劇演員，潮爆才女花旦謝曉瑩。她擁有傳統美女水汪汪的大眼睛，配上一頭粉紅及肩頭髮，露臍裝打扮的她，在見面當日和我們一眾朋友分享中國粵劇戲曲。她帶給筆者那份傳統與前衛碰撞的感覺，確實印象難忘。

謝曉瑩Dianna從小就醉心粵劇，對中國文化及文學懷着濃厚的興趣。她在16歲便開始拜師學藝， 18歲便踏枱板表演，並曾與阿姐汪明荃搭檔演出《德齡與慈禧》，飾演德齡一角。除了在粵劇演出方面有着傑出的表現外，Dianna還成功取得香港大學中文學院哲學碩士學位，是一位唱做唸打編導演皆能的粵劇才女花旦。

她告訴我疫情期間所有粵劇演出都停擺，於是她便利用網上不同的社交平台，以導賞團形式向香港和內地的觀眾推廣粵劇，介紹粵劇內容精粹、動作、功架、腿功和做手的特色，以及推廣從觀眾角度如何欣賞粵劇，如何在適當的時候「叫好」。她深信透過數碼社交平台，能讓年輕人認識粵劇，並透過持續製作不同的短片或做直播去展現粵劇的魅力，吸引並培養更多新一代的劇迷去欣賞粵劇，彌補因疫情而離開的那些粵劇鐵粉。因為只有訓練台上演出的，培養台下欣賞的，才能讓粵劇藝術穩步向前，持續發展。

現時一切復常，她所創辦的靈宵劇團已馬上推出三大重點劇目 ，分別是將於9月7日至8日晚上，以新篇粵劇 - 《東方之珠》來打響頭鑼。該劇將以香港歷史為背景，大膽將鮫人（美人魚）形象和明朝屯門海戰故事搬上粵劇舞台，相信觀眾會有耳目一新的感覺。

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至於9月9日晚上，Dianna為紀念一代文武生林錦堂逝世十周年，特此帶來原創粵劇《宋徽宗．李師師．周邦彥》。此劇概念源於十年前堂哥有意藉此劇目提攜謝曉瑩為正印花旦，可惜天妒英才，劇作未及完善堂哥便辭世。以上提及的兩齣原創粵劇，皆由堂哥得意弟子梁兆明與謝曉瑩搭檔演出，饒富義意。

而最令人期待的就是9月10日至11日的壓軸節目，《靈宵作品展 ｜ 女角九宮格專場》。專場將九型人格的概念貫注入劇團原創作品中九個個性形象不一的女角身上，並以戲曲「旦本主題戲」的模式，呈現現代女性劇場，希望演好傳統戲曲之餘，亦給觀眾反思空間，探討古今女性形象的變化。這個戲曲設計嶄新型格，直接衝擊現代女性的好奇心，怪不得身邊的女性朋友都紛紛向我詢問詳情。這九型人格是以「癡女、烈女、妖女」作更細緻的區分：癡女是愛情至上的女性；列女是忠貞剛強的女性；妖女則是非凡人的女性。每場上演一個系列：9月10日日場〈癡女三部曲〉；夜場〈烈女三部曲〉；在9月11日夜場〈 妖女三部曲〉。高志森先生更擔任節目的視像導演，用特殊手法貫穿九個女性人物。兩夜一日密集地演出九種女性性格的戲曲，未嘗不是對表演者的一大挑戰！劇目和表演方式創新破格，可以說是顛覆大家對傳統粵劇的認知，相信不僅能夠吸引新一代觀眾，也能讓粵劇這種傳統藝術更貼近現代人的生活和文化需求。

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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