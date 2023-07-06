  • 30°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【孫子市法】數大噩耗打到來 港股支持在何方?

iMTV＋ 19:30 2023/07/06

分享：

分享：

孫子市法
【孫子市法】數大噩耗打到來 港股支持在何方?

其他股評時段:

00:10 恒指
01:10 美聯儲議息紀錄
10:55 內銀股
16:10 人民幣
23:10 3988 中國銀行 1398 工商銀行 0939 建設銀行
34:00 0769 中國稀土
47:20 Q&A

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 孫子市法

最新專欄文章 更多

【孫子市法】央行放鷹六月絕 翻身與否兩關鍵
2023/06/29
【孫子市法】央行放鷹六月絕 翻身與否兩關鍵
【孫子市法】美放鷹港股照升 恒指目標20300?
2023/06/15
【孫子市法】美放鷹港股照升 恒指目標20300?
【孫子市法】外圍息魔又出動 港股反彈快告終?
2023/06/08
【孫子市法】外圍息魔又出動 港股反彈快告終?
【孫子市法】美匯升加人幣弱 政治幻變港股軟
2023/05/18
【孫子市法】美匯升加人幣弱 政治幻變港股軟
【孫子市法】美國政經大亂鬥 19500點危危乎?
2023/05/11
【孫子市法】美國政經大亂鬥 19500點危危乎?
稀土 恒生指數 人民幣 議息 銀行 中國 經濟 港股 香港

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】「跑步已成為生活一部份」 發哥落力跑步宣傳新戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

元朗原築套三房減至708萬沽　創屋苑同類今年新低
元朗原築套三房減至708萬沽　創屋苑同類今年新低
【著數優惠】酒店激抵二送二自助午餐優惠 人均低至$209 任食即開生蠔+刺身+紐西蘭牛扒
【著數優惠】酒店激抵二送二自助午餐優惠 人均低至$209 任食即開生蠔+刺身+紐西蘭牛扒
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
洪水橋滙都I首批折實平均呎價13747元　一房最平440.92萬起
洪水橋滙都I首批折實平均呎價13747元　一房最平440.92萬起
【著數優惠】Visa 與香港電車推出「叮叮」歷來最長優惠 6/7起至年底可享3元減1元折扣優惠（內附詳情）
【著數優惠】Visa 與香港電車推出「叮叮」歷來最長優惠 6/7起至年底可享3元減1元折扣優惠（內附詳情）
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪114元　中學畢業可申請
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪114元　中學畢業可申請
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款