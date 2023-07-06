【有你睇盤】屯門慧豐園高層海景戶　兩房叫價550萬　呎價11294元

屯門樓價相對低水，吸引不少用家、投資者入市。今次祥益地產介紹的屋苑為慧豐園，雖然並非位於屯門市中心，但勝在臨海而建，而且呎價相對低水。

放盤單位為屯門慧豐園4座高層D室，實用面積487平方呎，兩房間隔，現叫價550萬元（最後更新日期：7月6日），實用呎價約11,294元。從相片可見，單位有企理裝修，而且外望開揚海景。

放盤單位 屯門慧豐園4座高層D室（物業編號：AN239639） 實用面積 487平方呎 間隔 兩房 叫價 550萬元（最後更新日期：7月6日） 賣點 高層之選、開揚避風景、企理即住、優質物業、升值潛力高

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