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【有你睇盤】屯門慧豐園高層海景戶　兩房叫價550萬　呎價11294元

股樓投資 18:49 2023/07/06

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屯門樓價相對低水，吸引不少用家、投資者入市。今次祥益地產介紹的屋苑為慧豐園，雖然並非位於屯門市中心，但勝在臨海而建，而且呎價相對低水。 

放盤單位為屯門慧豐園4座高層D室，實用面積487平方呎，兩房間隔，現叫價550萬元（最後更新日期：7月6日），實用呎價約11,294元。從相片可見，單位有企理裝修，而且外望開揚海景。 

放盤單位 屯門慧豐園4座高層D室（物業編號：AN239639）
實用面積 487平方呎
間隔 兩房
叫價 550萬元（最後更新日期：7月6日）
賣點 高層之選、開揚避風景、企理即住、優質物業、升值潛力高
    點擊圖片放大
    +8
    +7

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://www.manyw.com/details/?281021

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 慧豐園 屯門 祥益地產

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