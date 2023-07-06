【有你睇盤】屯門慧豐園高層海景戶　兩房叫價550萬　呎價11294元

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【裝修設計】新婚夫婦花46萬翻新728呎單位 女戶主親自操刀打造木系家居
屯門樓價相對低水，吸引不少用家、投資者入市。今次祥益地產介紹的屋苑為慧豐園，雖然並非位於屯門市中心，但勝在臨海而建，而且呎價相對低水。
放盤單位為屯門慧豐園4座高層D室，實用面積487平方呎，兩房間隔，現叫價550萬元（最後更新日期：7月6日），實用呎價約11,294元。從相片可見，單位有企理裝修，而且外望開揚海景。
|放盤單位
|屯門慧豐園4座高層D室（物業編號：AN239639）
|實用面積
|487平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|550萬元（最後更新日期：7月6日）
|賣點
|高層之選、開揚避風景、企理即住、優質物業、升值潛力高
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
https://www.manyw.com/details/?281021
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢