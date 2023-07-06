▲ 【長實1113】長實：申請撤Civitas Social Housing上市地位 已取近90%表決權

長實集團 （01113） 公布，已獲得英國房託基金Civitas Social Housing逾75%的表決權，將申請撤銷其在倫敦上市和交易地位，料於8月4日生效。長實續指，當收購要約結束前，獲得Civitas Social Housing 90%或以上表決權，可行使強制收購尚未接納收購要約之餘下目標公司股份。

長實集團重申，收購要約將一直開放可供接納，直至另行通知收購要約結束為止。

長實特別項目總監趙汝成補充，目前已取得近90% Civitas Social Housing 已發行股本，對所有持份者而言均為理想的進展，收購要約將繼續維持開放，同時將啟動撤銷Civitas Social Housing 上市地位的程序。

長實集團今年5月向英國房地產投資信託基金Civitas Social Housing提出全現金收購要約，總代價4.85億英鎊。

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記者：伍鍵文