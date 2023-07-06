▲ 【吉利175】吉利汽車6月總銷量增9% 上半年銷量累升13%

吉利汽車 （00175） 公布，6月總銷量為137,897輛汽車，較去年同期增長約9%。總結上半年，吉利汽車合共銷售694,045輛汽車，按年升13%，完成全年目標165萬輛的約42%。

吉利汽車6月純電動和插電式混動新能源汽車銷量為38,572輛，按年增30%。上半年總共賣出157,889輛新能源汽車，按年增44%。

以品牌劃分的話，吉利品牌按年升2%至106,691輛，極氪按年升147%至10,620輛，領克按年升24%至16,375輛。睿藍則跌15%至4,211輛。

另外，吉利汽車持股49.9%的寶騰6月實現銷量14,499輛汽車，與去年同期水平大致持平。今年上半年，寶騰累計實現銷量80,506輛汽車，較去年同期增長約34%。

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編輯：姚卓然