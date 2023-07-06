【飛行里數】Asia miles飛行獎勵換經濟艙機票「短加長減」　換日本機票的里數增2500里　新制何時生效？（附表）

▲ Asia miles調整飛行獎勵換算表、短增長減 換日本機票的里數要求增2500里 新制何時生效?

不少港人都使用國泰航空 （00293） 旗下飛行獎勵計劃亞洲萬里通（Asia miles）儲飛行里數，換取機票外遊。Asia Miles近日更新了飛行獎勵換算表，雖然單程長途航點的經濟客艙里數要求減少，包括北美、澳洲及歐洲等地，但港人旅遊熱門地—日本，所需要的經濟艙里數則有所增加，增加了2500里至12,500里，同時，大部份短途航點於特選經濟艙或以上的所需里數均上升。

新的飛行獎勵換算表將於今年10月1日起適用。

Asia Miles飛行獎勵換算表（2023年10月1日起生效） 飛行距離區域 航點例子 經濟客艙 特選經濟客艙 商務客艙 頭等客艙 超短途 1-750哩數 河內/馬尼拉/台北/廈門 7,500里 11,000里 16,000里 N/A（原為25,000里） 短途 751-2,750哩數 北京/吉隆坡/首爾/上海/新加坡 10,000里 20,000里（+2,000里） 28,000里（+3,000里） 43,000里（+3,000里） 短途 751-2,750哩數 雅加達/孟買/東京 12,500里（+2,500里） 23,000里（+5,000里） 32,000里（+7,000里） 50,000里（+10,000里） 中途2,751-5,000哩數 杜拜/悉尼（雪梨）/特拉維夫 20,000里（-2,000里） 38,000里（+8,000里） 58,000里（+13,000里） 90,000里（+10,000里） 長途5,001-7,500哩數 巴塞羅那/巴黎/布魯塞爾/米蘭/法蘭克福/基督城/曼徹斯特/都柏林/奧克蘭/羅馬/蘇黎世 27,000里（-3,000里） 50,000里（+10,000里） 84,000里（+19,000里） 125,000里（+25,000里） 長途5,001-7,500哩數 溫哥華/三藩市/洛杉磯 27,000里（-3,000里） 50,000里（+5,000里） 84,000里（+14,000里） 125,000里（+15,000里） 超長途7,500以上哩數 波士頓/芝加哥/紐約/多倫多 38,000里（-4,000里） 75,000里（+15,000里） 110,000里（+25,000里） 160,000里（+35,000里） 註： 括號為較原制增減的飛行里數

是次改制後，只有超短途航點的里數不變，包括台灣、馬尼拉、廈門等地，最低消費為7500里。

新換算表的短途區域則分為兩個類別，北京、吉隆坡、首爾、上海和新加坡等地的所需里數僅經濟艙不變，為10,000里。而短途類別2，即日本、雅加達等地，增加的里數介乎2500里至1萬里不等。

長途區域的類別1及類別2則合併為長途

這意味，如果想用飛行里數換取日本機票，最低消費為12,500里，坐頭等艙則要50,000里。

此外，之前長途區域的類別1及類別2則合併為長途。雖然改制後，高等艙位需用里數增加，但屬於中途至超長途的航點，經濟艙的所需里數有所減少，介乎2000里至4000里。

新制生效後，兌換馬爾代夫、悉尼等地的機票所需里數為20,000里，飛溫哥華需27,000里，而飛多倫多、芝加哥及紐約所需里數為38,000里，較原來少4000里。

Asia Miles對上一次調整飛行獎勵換算表為2018年。

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