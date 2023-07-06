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戴德梁行：高息環境拖慢買家入市　料全年樓價升3至7%

股樓投資 17:05 2023/07/06

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中港通關後，各類物業表現不一。其中住宅市場雖然經歷一段小陽春，但隨着本地銀行加息後，加上環球經濟前景未明、港股走勢波動，近期交投已經減慢。戴德梁行執行董事、香港研究部主管鄧淑賢說，雖然利率有望於下半年見頂，但仍然受股市走勢波動、外圍經濟復甦緩慢、地緣政治不穩等因素影響。 

鄧淑賢預計，下半年發展商將繼續積極推盤去貨，並以貼近二手市場的價錢開價及各類優惠條款吸客，相信1,000萬元以下的中小型單位最受歡迎，而二手市場則相對慢熱，預計全年樓價升3%至7%。她又說，雖然樓市看似沒有太多好消息，但政府推出各類搶人才計劃，帶動近期租金回升。 

商舖市場方面，核心區街舖空置率持續下跌，平均空置率為9%，創近3年新低，其中受高端旅客及本地消費支持的中環區表現最好，租金上半年累升7.1%。戴德梁行執行董事、香港商舖代理及管理服務主管林應威說，近月進駐一綫街道的租戶以藥妝店和藥房為主，而高端零售商及連鎖品牌則不敢輕舉妄動，皆因內地旅客消費模式已經改變，由以往「純購物」，變成「深度遊」。雖然近期見到奢侈品牌的租賃成交，但大多是搬遷及舖面整合個案。 

林應威說，中港通關之後，復甦步伐不似預期，原因有很多，如內地旅客消費模式改變、旅遊行業配套不足，所以預計市道仍需時間復甦，而近月港人出境人次比來港旅客多，變相流失部分本地消費力，所以對下半年的租金走勢抱觀望態度，仍要觀察疫後第一個暑假旅客到訪的情況。 

甲廈市場方面，雖然跨境商業活動逐漸復常，但環球經濟前景未明，企業仍然保持審慎，而內地企業來港租用辦公室的活動亦未如預般熾熱。以第二季為例，甲廈錄得負172,700平方呎淨吸納量，其中以尖沙咀、中區最明顯，而整體待租率亦由第一季的17.1%，微升至第二季的17.3%，使租金繼續下調，按季回落2.1%，年初至今累跌3.6%，其中以港島東跌幅最明顯。 

戴德梁行香港董事總經理、項目/企業服務部主管蕭亮輝先生說，本季度新租賃成交雖然繼續以銀行及金融行業（25%）為主，但醫療保健/美容業、消費品/製造業和保險業佔比均超過10%，可見自通關後內地旅客對有關服務需求增多。 

他續說，下半年將有幾個大型寫字樓項目陸續落成，而待租率高企的情況亦將為寫字樓租金的反彈帶來阻力，預計下半年寫字樓租金將繼續調整，全年或錄得5%至7%跌幅。不過，近日中美關係有緩和跡象，相信當經濟及跨境商業活動逐步復常後，有望提振企業信心並加快落實其擴張計劃，令寫字樓市場逐步復甦。 

延伸閱讀 黃竹坑站海盈山首批88伙　折實平均呎價27989元【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

商廈 樓價 空置率 商舖 加息

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