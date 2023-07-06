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【免費機票】HK Express送逾2萬張免費機票　來回日韓泰台等19個航點　下周二開搶！

理財智慧 18:06 2023/07/06

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「飛遇世界鉅賞」為「你好，香港！Hello Hong Kong」活動其中一個環節，不只向旅客免費派發50萬張機票，亦送出8萬張機票予香港市民。香港快運（HK Express）由7月11日至7月24日 ，將會送出21,626張由香港國際機場贊助的免費來回機票，予通常居住於香港人士。

今次活動送出的來回機票提供日、韓、泰、台四地19個航點，包括：東京（成田）／東京（羽田）／大阪（關西）／福岡／名古屋／高松／鹿兒島／沖繩／首爾（仁川）／釜山／濟州／曼谷／布吉／清邁／峴港／芽莊／台北／台中／高雄。免費機票旅遊期限由2023年8月1日至2024年5月31日，旅客須於2024年5月31日完成旅程。

參加步驟：

1. 在活動網站的指定搜索欄選擇航點、旅遊日期。

2. 選擇心水航班，並填寫乘客資料以確認參加資格。

3. 加購航班相關產品（寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務），確認機票細項，並繳付稅費及、附加費及其他費用。

4. 完成訂單後，將收到行程確認電郵。

【出現勁敵？】Meta 7月6日推出Threads 被視為Twitter競爭對手【見下頁

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要留意，是次機票禮遇活動只適用於成人（12歲或以上）的個人機票預訂，如有其他同行者而未被抽中，需要另行預訂機票。

此外，有關機票由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助，但不包括相關稅項、附加費及其他收費，旅客須自行承擔一切相關費用。機票以先到先得的形式送出並以系統紀錄為準。

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撰文 : 陳楚琨

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