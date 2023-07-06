【周焯華案】周焯華近6億元澳門資產遭尋求司法變賣　今年初被判須賠逾86億

據澳門法院「司法變賣」拍賣表的案件網站，正在服刑的澳門博彩前中介人龍頭、太陽城集團創辦人周焯華及相關的大得利集團，旗下共36個物業被尋求司法變賣，變賣底價合計共5.93億澳門元。據澳門法院資料，有意入標買入周焯華相關物業人士，須於2023年9月11日前入標，變賣時間預計為9月12日上午9時30分。

據相關資料，變賣財產涉及5個商用單位和31個停車位，全數位於澳門美副將馬路2至26號及珍珠圍28至110-C號，相關商用單位變賣底價涉資5.56億澳門元，31個車位合計變賣底價為3667萬澳門元。

案件的請求執行人，名為余麗雲。

周焯華今年初被判囚18年 須賠逾86億元

周焯華案今年1月宣判，法官裁定周焯華162項罪名成立，包括黑社會罪、在許可地方不法經營賭博罪、相當巨額詐騙、相當巨額詐騙未遂、不法經營賭博罪，但加重清洗黑錢罪不成立，各項控罪下判周焯華入獄18年。

民事賠償方面，法院裁定周焯華等被告需向澳門政府支付65.2億元，亦要向5家濠賭牌主合計賠償21.5億元。5家獲賠博企中，永利獲賠最多，涉逾7.7億；銀娛獲賠5.59億；美高梅獲賠3.49億；金沙旗下威尼斯人獲2.95億；澳娛獲賠1.7億。

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編輯：麥德銘