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Google控印度反壟斷機構不公 迫改商業模式保障亞馬遜

環球社會熱點 16:47 2023/07/06

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美國科技巨頭Google控訴遭遇印度競爭委員會（Competition Commission of India, CCI）的不公平對待，指CCI對Google的裁決保障競爭對手亞馬遜（Amazon）。

Google將移除加拿大新聞 應對強制付費轉載新聞 【下一頁】

路透社報稱，Google上周一（6月26日）向印度最高法院提出多達1,004頁訟書中，控訴CCI聽從亞馬遜方供詞，稱Google對旗下手提電話系統安卓fork（Android fork） 阻礙亞馬遜版本同類系統Fire OS的發展，因此下達勒令更改安卓fork的裁決。

Google表明，Fire OS因為不良用戶體驗而無法取得全球性商業成就，而且Fire版本手提電話亦從未發表。Google認為，CCI把亞馬遜在印度的競爭力不足歸咎於Google身上，批評裁定只為保障亞馬遜。

CCI早於去年10月裁定，Google利用在印度的領導優勢控制當地手提電話市場，要求Google對商業模式及安卓fork系統作出10項改動。同時，CCI亦罰款Google 1.63億美元（約12.74億港元）。

加國將立法要社交平台付新聞費 FB及IG料停功能 【下一頁】

Google被要求自由地讓其他企業在無任何限制﹑如出廠手提電話必須先安裝Google應用程式的條件下使用安卓fork，以及供用戶自由選擇搜尋引擎等。

Google去年12月已入稟最高法院，表明不同意CCI對安卓fork的調整過程及結果。Google指控CCI抄襲歐盟針對企業類似案件作出的裁決，惟CCI否認。

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責任編輯：吳漢培

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